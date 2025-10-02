Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

HP OMEN 30L Desktop GT13-0000i – Kraftfull Gamingdator med Topprestanda!

HP OMEN 30L Desktop GT13-0000i – Kraftfull Gamingdator med Topprestanda!

HP OMEN 30L Desktop GT13-0000i – Kraftfull Gamingdator med Topprestanda!

Upplev en hög nivå av gaming och prestanda med denna OMEN 30L Desktop! Perfekt för den kräsne användaren som söker en blixtsnabb och pålitlig maskin.

Nypris lite över 60000kr

Specifikationer:
Processor: Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz
Minne: 64GB Kingston 3200MHz RAM (4 x 16GB)
Lagring: 1 TB SSD för blixtsnabb uppstart och laddning av spel och program
Grafikkort: nvidia GeForce RTX 3090 24gb

Skärm: 2 st OMEN Ergo 27” 240hz QHD-skärm (2560 x 1440)
Produktnr: 6FN07AA

Denna dator är redo att ta sig an de mest krävande spelen och arbetsuppgifterna med lätthet. Missa inte chansen att äga en riktig prestandamaskin!

Kontakta mig för mer information eller vid intresse!

Mus , tangentbord och hörlurar kan även säljas separat.

Vänliga hälsningar,
Thomas

Läs hela annonsen här

Den besten borde bli såld på nolltid!

Tror ditt pris inte riktigt representerar marknadsvärde för datorn. På detta forum är nog 10-15k max du kan få.

Bara ett vänligt inlägg.

