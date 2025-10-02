Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

HAF 932 AMD-edition

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

HAF 932 AMD-edition

Riktigt långskott men värt att kolla om finns det någon själ där ute som råkar ha ett sådant här chassi undanstoppat i garderoben någonstans.

Kör land och rike för att hämta upp om någon mot förmodan fortfarande skulle ha kvar ett i vettigt skick.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Cooler Master Haf-X / AMD 955 BE @4,0 GHz / XFX R7950 BE / Corsair TX650 / WD Blue 320GB / Asrock Extreme 3 880G / Corsair vengence 8GB @1600MHz / Cooler Master Hyper 212+ PnP GT fläktar

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar