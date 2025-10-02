Vilken GPU till ny skärm

Hej Clockers!

Jag håller på att bygga en ny gamingdator. Har redan köpt hem det mesta på reor. Det jag saknar är CPU samt GPU.

CPU har jag redan siktat in mig på AM5, MK är redan inhandlat.

Idag köpte jag en ny gamingskärm lite impulsivt.

Den här

Så nu till min fråga:

Vilken GPU bör jag sikta in mig på?

Kommer spela BF6, Cyberpunk, Space marine 2, PUBG, Racing samt lite stadsbyggare.

Jag önskar köra singleplayer spelen på höga inställningar, är dock inte i behov av att maxa FPS då, men ligger gärna över 100.

Just nu har komplett ett 5080 för 12.000:-. Är det overkill för vad jag är ute efter? Det kanske räcker med ett 9070xt för 7-8k?

Tacksam för all hjälp.

Mvh