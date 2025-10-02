Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Ny PSU till 5090 ett måste?

Ny PSU till 5090 ett måste?

Halloj,

Nyligen gjorde jag något i mina ögon märkligt och klickade hem ett RTX 5090 för alldeles för mycket pengar. Yolo?

Känns dock skitskoj och jag ser fram emot ett rejält lyft relativt mitt RTX 3080 som sitter i min burk idag. Spelar tunga titlar i 4k.

Nu är det ju så att för och drifta nuvarande setup som dessutom består av en Ryzen 9 5900X, 32GB ram och lite annat, använder jag Corsair RM750X V2. Den har hittills fungerat klockrent men jag misstänker att den är i klenaste laget när det gäller en 5090?

Så, ska jag undervolta och greja, är ingen expert, eller helt enkelt bara bita i det sura och spendera en skvätt till?

Vilket nätagg ska jag isf investera i?
Bang for buck är givetvis prio.
Tack!

rek watt. 1000w av inet.

Medlem

Bang for buck, och så har du köpt en 5090?! Hm...

Medlem
Enbart grafikkortet kan ensamt dra upptill 600W så, du bör kika på ett kraftfullare nätagg om du inte vill ligga på gränsen och behöva undervolta och trixa.

Rekommenderat är dock inte samma sak som krav. Rekommenderat är alltid i överkant för att ha god marginal.

Jag brukar argumentera för att många överdriver med nätaggregat, men 750 W till 5090 är ändå galet. Det drar upp till 575 W. Processorn upp till 142 W. Det lämnar 33 W till resten av datorn och marginaler.

Jag skulle nog också rekommendera ett bra 1000 W-agg.

T ex detta?
https://www.inet.se/produkt/6906423/phanteks-amp-gh-1000w-pla...

Fast jag skulle nog lägga på några hundra när det handlar om en så high end-dator och köpa t ex Seasonic:
https://www.inet.se/produkt/6906582/seasonic-focus-gx-1000w-a...

Alltså 5090 kan ju bara den dra upp till 600w (Total Graphics Power på 575w dock, men diverse korta power bursts går lätt över det) Nvidia själva säger 1000w så ja du behöver byta. Spendera så otroligt mycket pengar som ett 5090 kostar sen försöka vara dumsnål med ditt nätagg känns rätt absurt överlag.

Korten drar ju uppemot 600W, sen har du all kringutrustning inkl cpu som drar en del.
Skulle undervoltningen falla bort av någon anledning så har du ju problem nära inpå.
Köp ett 1000W som skrevs så har du gott om marginal, samt att det ligger inom ett effektivare spann och går tystare och svalare.

Corsair och Seasonic är två tillverkare som sällan går fel. Köp guldklassat när du är igång.

