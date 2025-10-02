Asus 32" XG32VQ (144Hz 1440p Curved)

Tjena! Tänkte att jag skulle byta till en Oled skärm så därav ska denna Asus32" XG32VQ 144Hz 1440p Curved säljas.

Inköpt hos Inet 2020 för 6500

-Funkar perfekt med allting intakt.

-Har fantastiska inställningar och MÅNGA så denna skärm funkar nog för de flesta. Ångrar inte att jag köpte den heller.

-Rekommenderar att man använder DP kabel istället för HDMI då det gör skärmen mer rättvisa (om man bara ska spela).

Har tyvärr inte original kartongen kvar, så det blir upphämtning som gäller i Göteborg/Alingsås.

Side note: detta är min första annons, så ställ gärna frågor då jag kan ha glömt att skriva något viktigt.

