Snart skriver jag in mig på psyk självmant (flyttat till hus, asus router och anslutningar)

Medlem

Snart skriver jag in mig på psyk självmant (flyttat till hus, asus router och anslutningar)

Vi har flyttat till ett hus och där är fiber med en optisk kabel som går in i en egen liten router. Som man sen då ska koppla wan/ext1 med en nätverkskabel till lan1 i Asus routern som heter RT-AX92U.

Sagt och gjort. Gjorde en reset av routern och gjorde om allt från början, döpte mina wifi osv. Kan inte hitta någon spärr om totala anslutningar eller liknande.

Den här routern hade vi i lägenheten under flera år utan några problem alls och tonvis med anslutningar med allt från Apple TV, mobiler, surfplattor, NAS med mera med mera. Inga problem.

Men så kommer man hit till det här jävla huset så funkar fan ingenting. Hur i helvete kan det fungera att surfa endast på wifi och 2,4GHz och endast 2-3 olika enheter? Men inte med kabel, inte 5GHz heller. Har testat flera olika kablar men ingen funkar. Sedan funkar det inte att ansluta t ex en iPad till wifi om Apple TV och två mobiler är anslutna. Vafan är detta? Det finns ju ingen jävla spärr i routern.

Skriver detta på att tantens bärbara pc. Den vägrar allt. Varken kabel eller wifi. Startat om nätverkskortet, dator med mera utan lycka. Så nu delar jag internet från min iPhone till datorn för att ens ha internet. Samma jävla internet som mobilen är ansluten till. Jag har stängt av mobil data helt på telefonen för att se så att det verkligen är wifi den är inne på.

Jag har som sagt gjort en reset av routern, startat om den flera gånger med att dra ut sladden och allt det. Testat olika nätverkskablar. Kollat inställningar i asus routern. Den kommer jag inte in i ens heller på vanliga 192.168.1.1 och bara ibland när den känner för det när jag försöker nå en adress på tantens pc med kabel så hoppar den till router main page och jag kan logga in.

Har pratat med Telenor och allt ser korrekt ut från deras håll. Så min enda slutsats är att det är den jävla asus routern...

Någon som kan detta bättre än mig och kan ge mig tips och råd innan mitt topplock går...

Tack.

Medlem

Nej skriv inte in dig på psyk, du har nog bara kopplat fel.
Kabel från fiberkonverter till din Asus ska gå till WAN. Koppla om och starta om enheterna och testa på nytt.

Medlem

Bara för att säkerställa att du inte råkat kopplat fel så att dina enheter får publika IPv4-adresser (som du säkerligen bara har några få av som mest), kan du titta vilka adresser de har (du behöver inte skriva ut hela)? Det skulle förklara att det bara funkar på några få enheter.

Du ska koppla från LAN1 på mediakonverteraren till WAN på din router, inte tvärt om. Såg inte att du skrivit det först.

Medlem

Inte varje dag man läser en sådan dramatisk rubrik på Sweclockers. 😁

Prova koppla in från medieomvandlaren (där fibern går in) till WAN porten på Asus routern. Se om det funkar...

Medlem
Skruva på topplocket igen. Beskriv sedan dina "lådor" och exakt hur du kopplat. Stämmer det enligt följande?

Fiber --- Tjänstefördelare (RJ45-kontakt) --- kabel --- (wan) RT-AX95U (lan1) --- dator

Medlem
Det låter som att du har kopplat rätt (men till fel port på din router), dvs från tjänstefördelaren till LAN istället för WAN på din router. Säkerställ som nämnt även att du inte har något annat kopplat till tjänstefördelaren och att allt annat är kopplat till LAN på din Asus router.

Det jag fetmarkerade i din text får mig att misstänka att du har ställt in din router fel, du har nog valt AP (Acesspoint) läge, vilket gör att din router inte delar ut ip-adresser och allt du ansluter till din router slåss om de få publika ip-adresser du får från din ISP.

Medlem

Fota gärna hur allt ser ut samt är kopplat så underlättar det felsökningen något enormt.

