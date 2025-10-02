Snart skriver jag in mig på psyk självmant (flyttat till hus, asus router och anslutningar)

Vi har flyttat till ett hus och där är fiber med en optisk kabel som går in i en egen liten router. Som man sen då ska koppla wan/ext1 med en nätverkskabel till lan1 i Asus routern som heter RT-AX92U.

Sagt och gjort. Gjorde en reset av routern och gjorde om allt från början, döpte mina wifi osv. Kan inte hitta någon spärr om totala anslutningar eller liknande.

Den här routern hade vi i lägenheten under flera år utan några problem alls och tonvis med anslutningar med allt från Apple TV, mobiler, surfplattor, NAS med mera med mera. Inga problem.

Men så kommer man hit till det här jävla huset så funkar fan ingenting. Hur i helvete kan det fungera att surfa endast på wifi och 2,4GHz och endast 2-3 olika enheter? Men inte med kabel, inte 5GHz heller. Har testat flera olika kablar men ingen funkar. Sedan funkar det inte att ansluta t ex en iPad till wifi om Apple TV och två mobiler är anslutna. Vafan är detta? Det finns ju ingen jävla spärr i routern.

Skriver detta på att tantens bärbara pc. Den vägrar allt. Varken kabel eller wifi. Startat om nätverkskortet, dator med mera utan lycka. Så nu delar jag internet från min iPhone till datorn för att ens ha internet. Samma jävla internet som mobilen är ansluten till. Jag har stängt av mobil data helt på telefonen för att se så att det verkligen är wifi den är inne på.

Jag har som sagt gjort en reset av routern, startat om den flera gånger med att dra ut sladden och allt det. Testat olika nätverkskablar. Kollat inställningar i asus routern. Den kommer jag inte in i ens heller på vanliga 192.168.1.1 och bara ibland när den känner för det när jag försöker nå en adress på tantens pc med kabel så hoppar den till router main page och jag kan logga in.

Har pratat med Telenor och allt ser korrekt ut från deras håll. Så min enda slutsats är att det är den jävla asus routern...

Någon som kan detta bättre än mig och kan ge mig tips och råd innan mitt topplock går...

Tack.