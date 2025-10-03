Battlefield 6 EA kod

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Säljer en Battlefield 6 kod jag fick vid köp av Intel processorer. Aktiveringen som kräver just en Intel processor är genomförd och jag har en kod redo att aktiveras i EA appen eller på ea.com.

Med andra ord borde det inte krävas någon speciell hårdvara eller ytterligare hjälp med aktivering. Skickar EA koden i PM efter mottagen betalning.

550 kronor först till kvarn.

Jag kan erbjuda 500 kr för denna. Egentligen hade jag helst velat ha den på Steam, men EA får duga om man får den för 500 spänn ;)..

Annonsen är avslutad

