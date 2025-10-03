Battlefield 6 EA kod

Säljer en Battlefield 6 kod jag fick vid köp av Intel processorer. Aktiveringen som kräver just en Intel processor är genomförd och jag har en kod redo att aktiveras i EA appen eller på ea.com.

Med andra ord borde det inte krävas någon speciell hårdvara eller ytterligare hjälp med aktivering. Skickar EA koden i PM efter mottagen betalning.

550 kronor först till kvarn.

Läs hela annonsen här