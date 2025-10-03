Steam Deck LCD 512GB, Nintendo Switch, 32" Samsung Odyssey Neo G7

Bestämt för för att sälja av lite enheter.

Bild 1

Steam Deck LCD 512GB + 512GB SD Card

Steam Deck Docking Station

2x AC adapter (1st syns i bilden den andra är nerstoppad i tygpåse i ett fack på undersidan av Steam Deck fodralet)

Har mest körts i dockat läge.

Bild 2

Nintendo Switch LCD 32GB + 128 GB SD Card

Joycon kontrollerna har ingen drift (knappt använda då systemets främst använts i dockat läge med Switch Pro handkontrollen)

Switch Pro handkontroll

Har mest körts i dockat läge.

OBS! Inga spel medföljer systemet.

Bild 3

32" Samsung Odyssey Neo G7 4K 165Hz (S32BG750NU)

Inga döda pixlar. (dom 2 vita/ljusgrå märkena på övre vänstra kanten av ramen visade sig vara smuts och är nu borta)

Priser:

Steam Deck 3000:-

Nintendo Switch 2000:-

Samsung Odyssey Neo G7 3000:-

Steam Deck och Nintendo Switch kan jag skicka men då tillkommer så klart en fraktkostnad på säljpriset

Samsung bildskärmen har jag inte möjlighet att skicka så den är enbart avhämtning.

Vid avhämtning kan jag även gå med på att möta upp inom visst område som kan diskuteras vid intresse.

Skambud undanbedes!

Jag själv väljer till vem jag vill sälja varan och förbehåller mig rätten att dra tillbaka annons för vara om jag ej är nöjd med bud.

Läs hela annonsen här