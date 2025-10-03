Tappar anslutning via nätverkskabel

Hallå gott folk!

Enligt tidigare erfarenheter så har folket som hänger här kunnat hjälpa mig med mina problem!

Jag har nyligen flyttat in i en lägenhet och nätverk går genom Tele2.

Jag upplever att mina enheter som jag kör via nätverkskabel ibland disconnectar, det gäller min pc och tv.

T.ex, jag sitter och spelar CS, jag kraschar och efter ca 30sek så kopplas jag upp trådlöst, alternativt om jag drar ut och in nätverkskabeln så går det trådbundna nätverket igång igen.

Om jag lyssnar på Spotify på TVn så kan låten pausas, om jag byter låt så kör den vidare som vanligt??

Jag har startat om routern, fiberboxen (boxen bredvid routern, vet inte vad den heter), jag har testat alla portar. Jag har testat alla uttag i väggarna för nätverkskabeln, även att dra en lång kabel från routern in i datorn. Jag har testat med flera olika kablar.

Jag upplever problem hur jag än gör och jag kan inte förstå vad som går fel, har folket här några tips?

Jag har kollat inne i routerns inställningar om det kan vara någon form av "strömspararläge" som går igång, men hittar inget..

Jag har varit i kontakt med Tele2, 3 gånger för hjälp men deras support är helt meningslös, de ber mig bara att starta om routern och byta sladd, efter att jag kommer vidare till second support-line så får jag bara sms att ärendet läggs ner...