AMD Ryzen 7700X, ASUS PRIME X670E-PRO WIFI, Kingston DDR5

Om du svarar på mitt inlägg, citera, tack!
Hej, funderar över att uppgradera men det är avhängigt vad jag får för mina nuvarande saker.
Kan säljas med eller utan RAM.
Säljer dock inte moderkort och CPU separat.
Kan skickas eller hämtas i Jönköping.
Tar emot BUD i tråden och om något känns rimligt för mig så säljer jag men förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill och om priset känns rätt.
Hittar kvittot på minnena och MOBO men kan inte hitta på CPUn. Kartong finns dock för CPU+minne men ej för MOBO.
https://www.inet.se/produkt/1903828/asus-prime-x670e-pro-wifi
https://www.inet.se/produkt/5304887/amd-ryzen-7-7700x-4-5-ghz...
https://www.inet.se/produkt/5304942/kingston-32gb-2x16gb-ddr5...
