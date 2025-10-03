Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Bästa mobilen för 4-5k?

1
Medlem

På jakt efter ny lur för runt 4-5k max, vad rekommenderar folket? Sitter med en Xiaomi 14C som jag trodde jag skulle gilla att leva med men den känns seg och ibland bara står och tuggar när man kollar YouTube etc.

Ringer, messar, kollar YouTube och lyssnar poddar. En hyfsad kamera är ett plus

Medlem

Pixel 9a ligger i den prisklassen. Mycket telefon för pengarna

https://www.elgiganten.se/product/mobiler-tablets-smartklocko...

1
