Bästa mobilen för 4-5k?

Joakimjohanssonnn
Medlem
●
På jakt efter ny lur för runt 4-5k max, vad rekommenderar folket? Sitter med en Xiaomi 14C som jag trodde jag skulle gilla att leva med men den känns seg och ibland bara står och tuggar när man kollar YouTube etc.
Ringer, messar, kollar YouTube och lyssnar poddar. En hyfsad kamera är ett plus
Pixel 9a ligger i den prisklassen. Mycket telefon för pengarna
https://www.elgiganten.se/product/mobiler-tablets-smartklocko...
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.