Vad för modernt ljudkort är en bra uppgradering från Asus Xonar DX?

Hej!

Ditt ljudkort är onekligen både gammalt och dåligt, så det finns ju skäliga orsaker till att den inte längre hänger med. Du var inte nöjd med moderkortets inbyggda ljudkort från Realtec säger du. Jag förstår dig! Men utvecklingen går ju framåt.

Idag finns det moderkort som har inbyggda ljudkort som slår ditt nuvarande med hästlängder i ren ljudkvalitet! Men dessvärre kostar ju ett nytt moderkort en del pengar, plus att du (beroende på dina övriga komponenter) eventuellt även behöver byta mer än enbart moderkortet i sådana fall.

Ju dyrare moderkort, desto bättre är även den inbyggda ljudmodulen. Man får det man betalar för. Med moderkort i prisklasser från t.ex. 4 500 kr och mer, så börjar ljuddelen bli väldigt bra för de flesta. Och alla moderkort från ca.7000 kr och mer ger topprestanda på ljuddelen, men givetvis även på övriga delar också.

Jag förstår om du kanske är skeptisk till inbyggda ljudmoduler i moderkort, men dessa är idag oerhört mycket bättre än för t.ex 10 år sedan, inte minst om du betalar ca.4 500 kr eller mer för ett sådant moderkort. Detta alternativ kan vara värt att fundera seriöst på om du t.ex. har planer på att uppgradera din dator.

Som alternativ till moderkorts-lösningen finns ju externa enheter och det finns många sådana att välja mellan i musikaffärer. Men för att en sådan ska kunna leverera ännu bättre ljudkvalitet än vissa moderkort, så bör den kosta lite den också. Externa ljudkort i den lägsta prisklassen för hemmabruk är alltså inte med automatik bättre än vad som redan finns i flera av dagens moderkort. Det kan alltså löna sig att inte snåla alltför mycket i budgeten om man ska ha hyfsat bra ljudkvalitet. Undvik därför de allra billigaste under 1000 kr är mitt råd, även om detta är upp till var och en. För dom som har semiprofessionella krav på funktioner och ljudkvalitet, så pratar vi om helt andra pengar. Och för proffs......ja, den kostnaden ska vi ju inte ens tala om!!