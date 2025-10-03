Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.
Vad för modernt ljudkort är en bra uppgradering från Asus Xonar DX?
- Registrerad
- Feb 2025
Hej!
Ditt ljudkort är onekligen både gammalt och dåligt, så det finns ju skäliga orsaker till att den inte längre hänger med. Du var inte nöjd med moderkortets inbyggda ljudkort från Realtec säger du. Jag förstår dig! Men utvecklingen går ju framåt.
Idag finns det moderkort som har inbyggda ljudkort som slår ditt nuvarande med hästlängder i ren ljudkvalitet! Men dessvärre kostar ju ett nytt moderkort en del pengar, plus att du (beroende på dina övriga komponenter) eventuellt även behöver byta mer än enbart moderkortet i sådana fall.
Ju dyrare moderkort, desto bättre är även den inbyggda ljudmodulen. Man får det man betalar för. Med moderkort i prisklasser från t.ex. 4 500 kr och mer, så börjar ljuddelen bli väldigt bra för de flesta. Och alla moderkort från ca.7000 kr och mer ger topprestanda på ljuddelen, men givetvis även på övriga delar också.
Jag förstår om du kanske är skeptisk till inbyggda ljudmoduler i moderkort, men dessa är idag oerhört mycket bättre än för t.ex 10 år sedan, inte minst om du betalar ca.4 500 kr eller mer för ett sådant moderkort. Detta alternativ kan vara värt att fundera seriöst på om du t.ex. har planer på att uppgradera din dator.
Som alternativ till moderkorts-lösningen finns ju externa enheter och det finns många sådana att välja mellan i musikaffärer. Men för att en sådan ska kunna leverera ännu bättre ljudkvalitet än vissa moderkort, så bör den kosta lite den också. Externa ljudkort i den lägsta prisklassen för hemmabruk är alltså inte med automatik bättre än vad som redan finns i flera av dagens moderkort. Det kan alltså löna sig att inte snåla alltför mycket i budgeten om man ska ha hyfsat bra ljudkvalitet. Undvik därför de allra billigaste under 1000 kr är mitt råd, även om detta är upp till var och en. För dom som har semiprofessionella krav på funktioner och ljudkvalitet, så pratar vi om helt andra pengar. Och för proffs......ja, den kostnaden ska vi ju inte ens tala om!!
- Ugoos AM6B+ - Ultimata Dolby Vision mediaspelaren226
- Plats för lite gubbgnäll13k
- Allente tråden150
- Filmquiz: Kända datorscener176
- AMD kan bli Intel-kund22
- Quiz: Vad kan du om Linksys?58
- Stabilt bord för Bambu A1 3D printer0
- Snart skriver jag in mig på psyk självmant (flyttat till hus, asus router och anslutningar)21
- Vad för modernt ljudkort är en bra uppgradering från Asus Xonar DX?1
- möss för stora händer?39
- Säljes Playstation 4 (CUH-1216A) inkl red dead redemption + 2 handkontroller
- Köpes Äldre high-end hårdvara + bra DDR4 + i9 9900K-11900K
- Säljes Battlefield 6 EA kod
- Säljes Battlefield 6 spelnyckel
- Säljes Asus GeForce RTX 2070 Super
- Säljes AMD Ryzen 7700X, ASUS PRIME X670E-PRO WIFI, Kingston DDR5
- Säljes Elgato HD60 X och Galaxy Buds3 FE
- Säljes Steam Deck LCD 512GB, Nintendo Switch, 32" Samsung Odyssey Neo G7
- Säljes Battlefield 6 EA kod
- Säljes Logitech G Pro X Superlight gen 1
- AMD kan bli Intel-kund22
- MSI: Zen 6 använder AM5-plattformen12
- Asus BTF 2.5 – för dig som har något att dölja17
- Dyraste datorbygget någonsin?36
- Historie-quiz: Vilken teknik(pryl) kom först?73
- Xbox Game Pass höjs rejält - kraschar uppsägningssidan89
- Här är SweClockers lag till Battlefield 6: Slaget16
- Windows 7 växer oväntat97
- Afterburner når skarp version efter över två års tid11
- Veckans fråga: Hur ofta uppdaterar du BIOS?114
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ