Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Oral B's tandborstar

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Oral B's tandborstar

Har en tio år gammal Oral-B tandborste med det gamla borsthuvudet och sjunger på sista versen. Ser att Oral-B har en aktuell kampanj på deras Oral-B's iO-serie. Men dessa använder de nya huvudet.

Säljer de ingen tandborste med det gamla borsthuvudet? Eller ska jag gå direkt till en modell från deras iO-serie? Hur mycket kostar borsthuvudena där? Är de mycket dyrare än de gamla?

Ursäkta en rörig fråga men är tacksam för alla svar!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Denna är en icke-IO modell iaf:
https://www.elgiganten.se/product/personvard-halsa-skonhet/mu...

Köper man IO-huvuden på kampanj så kostar de runt 60 kr/st om man köper flerpack:
https://www.power.se/personvaard/tandvaard/tandborsthuvuden/o...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Borstarna på io är dyrare. Bättre att köpa en äldre serie.

Visa signatur

Citera för svar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jepp, köp en äldre serie. Man sparar mycket cash på att köpra tredjeparts borstar från Aliexpress eller liknande siter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag funderade på iO-serien när jag skulle skaffa eltandborste nyligen, men blev avskräckt av alla som klagat på problem med mögel. Deras "enklare" modeller har inte samma problem, vill jag minnas.

Visa signatur

9070 XT - 9950X3D - LG C4 42"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Enda anledningen att dom nya finns är för att tjäna pengar på borstar, så länge man äger patentet och inga tredjepartsborstar finns.

köp en gammal finns lite över allt

Senast redigerat rättstavning
Visa signatur

Moderkort: MSI MPG X570 Gaming plus CPU: Ryzen 7 5700X3D
RAM: Corsair Vengeance RGB RT 32GB DDR4 3600 MHz Kylning: Noctua NH-D15 chromax.black Lagring: Corsair MP600 CORE XT - 2TB
Grafikkort :ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT 16GB OC Nätaggregat: EVGA SuperNOVA 750 G2
Chassi: Fractal Design Define Vision S2 Blackout Monitor: ASUS TUF Gaming VG34VQL3A & Acer XF270HUC
Tangentbord: Corsair Gaming Strafe RGB MX SILENT Mus: Razer Cobra

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar