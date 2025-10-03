Oral B's tandborstar

Har en tio år gammal Oral-B tandborste med det gamla borsthuvudet och sjunger på sista versen. Ser att Oral-B har en aktuell kampanj på deras Oral-B's iO-serie. Men dessa använder de nya huvudet.

Säljer de ingen tandborste med det gamla borsthuvudet? Eller ska jag gå direkt till en modell från deras iO-serie? Hur mycket kostar borsthuvudena där? Är de mycket dyrare än de gamla?

Ursäkta en rörig fråga men är tacksam för alla svar!