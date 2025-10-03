Taurus Gaming Elite i9 10900K / ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 2xHDMI 3xDP 12GB

Hej!

Vill byta min stationära dator mot en laptop då den för det mesta har stått och samlat damm. Eftersom jag nu blivit pappa sedan en tid tillbaka behöver jag något mer portabelt. OBS! Har velat sälja datorn tidigare men ångrat mig.

**Taurus Gaming Elite (Härdad glaspanel)**

* Intel Core i9 10900K

* ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 2xHDMI 3xDP 12GB

* GIGABYTE Z590 GAMING X

* Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX

* Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD 1TB

* Corsair iCUE H100i RGB PRO XT

* Corsair RM850

* Windows 10 Home

Garantin gick ut 2024-12-01, men jag fick grafikkortet utbytt mot ett splitternytt vid ett reparationsärende hos Inet: ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 2xHDMI 3xDP 12GB. Kartong och kvitto medföljer för grafikkortet. Självklart finns även kvitto på datorn.

Så det jag är ute efter är en dator som "motsvarar" den stationära så gott det går, 5070-laptop eller 4080-laptop av märket Lenovo (Legion). Men skicka gärna vad ni har att erbjuda, det kan ju vara intressant... ändå

**SÄLJES EJ! SKICKAS EJ! BYTE SKER I CENTRALA STOCKHOLM!**

Läs hela annonsen här