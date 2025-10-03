Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Tyska Aqua Computer tämjer ökänd strömkontakt

Melding Plague

Tyska Aqua Computer tämjer ökänd strömkontakt

Aktiv strömfördelning sägs förhindra grafikkortsrelaterade incidenter - utan mjukvarukrav.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Bra att det finns. Tråkigt att det ens ska behövas. Skulle önska att se en skärpning från Nvidia och övriga som kränger Nvidia-kort.

Medlem

den ser cool ut... Haxz0r

Visa signatur

.: Learn the system, Play the system, Break the system :.

Medlem
håller med

Visa signatur

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Medlem
Kontakten är ju inte bara monterad på Nvidia kort. Finns på vissa AMD RX 9000 kort också.

Visa signatur

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Hedersmedlem
Det som är grundproblemet nu är att standarden kräver att pinnarna är hopkopplade direkt där kontakten ansluts till PCB.

Det går alltså inte att göra ett grafikkort som både aktivt balanserar över ledarna och följer standarden, för det skulle behöva ske efter att de kopplats ihop till en stor yta (fysiskt omöjligt) eller så behövs behövs tillgång till varje pin individuellt (inte tillåtet).

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem

Skönt att det finns en lösning för alla som är rädda att gå över gatan...

Det gick för Asus...

Hedersmedlem
Nja... De mäter ju bara. Och ja, de tycks bryta standarden genom att göra det.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem
Har AMD skippat lastbalanseringen?

Första serien (3000) kort att använda den nya kontakten kom med lastbalansering på brädorna. Detta skippades med 4000-serien. Varför kan man fråga sig.

Medlem
Ja men då är det uppenbarligen inget hinder att "bryta standarden" eller vad missar jag?

Medlem

Finns denna dongel till mitt Ace of Sweden RawDeal-nätagg med?

Visa signatur

Antagligen en bättre dator än vad du har!

