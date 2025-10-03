Tyska Aqua Computer tämjer ökänd strömkontakt

Skrivet av underd0g76: Bra att det finns. Tråkigt att det ens ska behövas. Skulle önska att se en skärpning från Nvidia och övriga som kränger Nvidia-kort. Gå till inlägget

Det som är grundproblemet nu är att standarden kräver att pinnarna är hopkopplade direkt där kontakten ansluts till PCB.

Det går alltså inte att göra ett grafikkort som både aktivt balanserar över ledarna och följer standarden, för det skulle behöva ske efter att de kopplats ihop till en stor yta (fysiskt omöjligt) eller så behövs behövs tillgång till varje pin individuellt (inte tillåtet).