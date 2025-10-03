Fläktar Router Psu Kablar och Chassi paneler

Har gått igenom en del av alla mina saker som jag inte behöver alla delar är i nyskick man kan buda på vad man vill eller alltihopa.

Kan både hämtas och skickas mot fraktkostnad och givetvis väl emballerat.

Den enda fläkten som bara är upppackad men helt oandvänd är lian li fläkten de andra har på sin höjd snurrat max 50 timmar styck.Asus AX3000 repeatern

köptes för några månader sedan andvändes några timmar men blev sedan överflödig och förpassad till garderoben.Psu kablarna är till ett ASUS ROG Strix Aura 1000W samt Phanteks Amp gh 1000w ifall någon saknar någon av de som finns på bilden.Lite chassi paneler en ny glas front till ett Lian Li O11D Dynamic EVO White sakerna som ligger i rutan längst ner till höger är även de till Dynamic EVO.Panelen längst ner till vänster är till ett Lian Li O11D Mini jag hittade även en rgb controller till NZXT fläktar samt en Phanteks Neon M5 slinga och en 12vhpwr kabel.Bud på allt.

Jag låter annosen tuffa på tills på söndag.

Allt gott

Mvh.Niclas😊

Läs hela annonsen här