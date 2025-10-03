Letar dator, kan inget

Hej,
är på jakt efter en dator men mina kunskaper är 0.
Vad skulle datorer med nedanstående spec kunna kosta utan att man känner sig lurad?
Processor: Intel i5-11400F
Grafikkort: RTX 3060 12 GB
RAM-minne: 32 GB DDR4 3200 MHz
Moderkort: Nitro N50-620, Acer
Lagring: 1 TB m.2 NVMe SSD
Strömkälla: 500 W
WiFi: Ja
Chassits skick: I gott skick
Operativsystem: Windows 11
------------------------------------------
850 Watts Nätagg,.
Processor: Intel Core 4770K-3,50 GHz med en Cooler Master cpu-kylare med 120 mm fläckt
Socket 1150 Haswell
Moderkort: Gigabyte Z97X-Gamming 3
Ramminnen: 2X4=8 + 2X8=16 =24 GB, DDR3-1600MHz
2 st Hårddiskar,en PC300 NVMe SK hynix 256GB och en vanlig på en TB Seagate
DVD-Brännare. Dubbla grafikkort SLI . ASUS GTX 970 4GB på vardera.