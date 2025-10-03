Letar dator, kan inget

Hej,

är på jakt efter en dator men mina kunskaper är 0.

Vad skulle datorer med nedanstående spec kunna kosta utan att man känner sig lurad?

Processor: Intel i5-11400F

Grafikkort: RTX 3060 12 GB

RAM-minne: 32 GB DDR4 3200 MHz

Moderkort: Nitro N50-620, Acer

Lagring: 1 TB m.2 NVMe SSD

Strömkälla: 500 W

WiFi: Ja

Chassits skick: I gott skick

Operativsystem: Windows 11

------------------------------------------

850 Watts Nätagg,.

Processor: Intel Core 4770K-3,50 GHz med en Cooler Master cpu-kylare med 120 mm fläckt

Socket 1150 Haswell

Moderkort: Gigabyte Z97X-Gamming 3

Ramminnen: 2X4=8 + 2X8=16 =24 GB, DDR3-1600MHz

2 st Hårddiskar,en PC300 NVMe SK hynix 256GB och en vanlig på en TB Seagate

DVD-Brännare. Dubbla grafikkort SLI . ASUS GTX 970 4GB på vardera.

Tacksam för alla svar som kan guida mig vidare.