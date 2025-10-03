Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Letar dator, kan inget

Letar dator, kan inget

Hej,
är på jakt efter en dator men mina kunskaper är 0.
Vad skulle datorer med nedanstående spec kunna kosta utan att man känner sig lurad?

Processor: Intel i5-11400F
Grafikkort: RTX 3060 12 GB
RAM-minne: 32 GB DDR4 3200 MHz
Moderkort: Nitro N50-620, Acer
Lagring: 1 TB m.2 NVMe SSD
Strömkälla: 500 W
WiFi: Ja
Chassits skick: I gott skick
Operativsystem: Windows 11

------------------------------------------

850 Watts Nätagg,.
Processor: Intel Core 4770K-3,50 GHz med en Cooler Master cpu-kylare med 120 mm fläckt
Socket 1150 Haswell
Moderkort: Gigabyte Z97X-Gamming 3
Ramminnen: 2X4=8 + 2X8=16 =24 GB, DDR3-1600MHz
2 st Hårddiskar,en PC300 NVMe SK hynix 256GB och en vanlig på en TB Seagate
DVD-Brännare. Dubbla grafikkort SLI . ASUS GTX 970 4GB på vardera.

Tacksam för alla svar som kan guida mig vidare.

Satsa på AMD X3D processor. Sen något RX grafikkort. Behåll nätdelen.

Vad spelar du i för upplösning?

Edit: Den övre: Den är ungefär lika bra som min dator. Skulle sälja min för 3000kr.

Den andra är värd två kebabrullar.

Vad ska du ha datorn till. Vad är din budget.

Skrivet av Bazisten:

Satsa på AMD X3D processor. Sen något RX grafikkort. Behåll nätdelen.

Vad spelar du i för upplösning?

Ok, får kolla efter det, tack.

Är som sagt totalt okunnig och så länge jag kan cykla i Zwift och barnen spela CS och Sims med bra grafikinställningar så är jag nöjd.

Skrivet av indianajonas86:

Edit: Den övre: Den är ungefär lika bra som min dator. Skulle sälja min för 3000kr.

Den andra är värd två kebabrullar.

Haha, klockrent.
Tack.

Skrivet av Johnnymobil:

Vad ska du ha datorn till. Vad är din budget.

Upp till 10.000:-

Den ska fungera till Zwift för mig och CS och Sims för barnen. Gärna med lite marginal om de skulle hitta nya spel.

Jag är dålig på byggen i den här prisklassen, men här öppnar jag upp med något för att få igång diskussionen. Du bygger datorn själv (som att bygga lego för vuxna) och köper Windows online.

