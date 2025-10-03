LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB, Laptop RAM, SSD, Dell WD19S Docking Station

Denwo
Halloj, nu kör vi runda två på fina oöppnade prylar som inte förtjänar att samla damm.
Föredrar avhämtning i Mälarhöjden men kan tänka mig skicka om ingen hämtar.
-HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB (komprimerad), 800 GB (native) per kassett (4st lådor med 5 kassett var)
-Minnen: 8gb 2133MHz (1st), 8gb 1600MHz (1st), 8gb 1600Mhz (6st)
Olika versioner så kolla bilden noggrant!
-WD Blue 250GB M.2 SSD (3st)
-Dell WD19S Docking Station(130W)
Buda nedan/skicka pm.
