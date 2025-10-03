LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB, Laptop RAM, SSD, Dell WD19S Docking Station

Halloj, nu kör vi runda två på fina oöppnade prylar som inte förtjänar att samla damm.

Föredrar avhämtning i Mälarhöjden men kan tänka mig skicka om ingen hämtar.

-HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB (komprimerad), 800 GB (native) per kassett (4st lådor med 5 kassett var)

-Minnen: 8gb 2133MHz (1st), 8gb 1600MHz (1st), 8gb 1600Mhz (6st)

Olika versioner så kolla bilden noggrant!

-WD Blue 250GB M.2 SSD (3st)

-Dell WD19S Docking Station(130W)

Buda nedan/skicka pm.

