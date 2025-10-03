Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Battlefield 6

Battlefield 6

Hej!

Säljer en kopia av Battlefield 6 som hängde med en Intel 14600k. Har redan verifierat hårdvaran så av instruktionerna att döma är det fritt fram sedan för vem som att aktivera med programnyckeln. Priset är 500 kr eller högstbjudande.

Mvh
Björn

X2 3800+ A64 Manchester (10*240, 2400 mhz 1.55v), MSI K8N NEO 2 Platinum, 2048 mb Corsair TwinX 3200C2 (2.5-3-3-8, 200 mhz, 2.75v), AIW X800XT (544/544), 74 gb Raptor, 250 Seagate, Tagan 480w

Köper för 500kr

Annonsen är avslutad

