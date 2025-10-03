Hej!

Säljer en kopia av Battlefield 6 som hängde med en Intel 14600k. Har redan verifierat hårdvaran så av instruktionerna att döma är det fritt fram sedan för vem som att aktivera med programnyckeln. Priset är 500 kr eller högstbjudande.

Mvh

Björn

Läs hela annonsen här