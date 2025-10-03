Ny dator för 25-35k, 9800X3D, 9700XT, 64GB Ram

Tjena, behöver hjälp igen.

Min nuvarande dator krashar mer och mer när jag börjar spela så dags att köpa en ny.

försökt göra fresh install och klockar ner gpun för att få den någolunda stabil.

Nuvarande dator:

Fractal Design Define R4

Intel Core i7 8700K

Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX Svart

ASUS ROG MAXIMUS X HERO

ASUS GeForce GTX 1080 Ti

Corsair AX 850W 80+ Gold Modulär

LG 27'' 144 Hz 2560x1440p Är nuvarande spelskärm, stannar nog på 1440p ett bra tag till. Har även 2st 1080p surf/discord skärmar och 1 tv för film.

Funderar på att återanvända chassit, Psu är över 13 år gammalt så den byts ut iaf.

Spelar mest survival crafting spel some Dune awakening, Enshrouded, Valheim, Palworld, 7 days to die, Aska. Men också spel som Helldivers 2, Diablo, Wow, Starcraft, stellaris, blir nog Borderlands 4 senare när det har fått lite updates. Dvs speler det jag tycker verkar roligt.

Har tänkt mig lägga ca 25k på en ny men har budget upp till 35k. Tänkte dock försöka hålla mig runt 25k och lägga 10k på hög och kanske köpa en bättre gpu om några år.

Tänkte mig att köra på 9800X3D, 9070xt och 64GB ram. har dock inte en aning om moderkort, polaren fixade bygget som jag länkar som jag nog kommer köpa, Men ville ha lite feedback om det saknas något eller om något borde bytas ut och isf varför.

Bryr mig inte om RGB, Raytracing etc.

Datorn står under bordet där den inte syns.

Har en extra Noctua NH-D15 som borde funka om jag kan hitta am5 fästet.

Tacksam för all hjälp.

https://www.inet.se/datorbygge/b1711650/dator