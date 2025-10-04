Fullt lagringsutrymme på android

Hur går ni tillväga när utrymmet är fullt?

Använder ni google take-out och hur pålitligt är det i så fall?

Jag upplever att take-out verkar kunna missa filer eller metadata när man googlar på det. Har bilder och videos på dottern som jag såklart inte vill bli av med.

Någon som har något tips? Är take-out bästa alternativet?

Sorterar take-out rätt med datum etc?

Antar att detta drabbar alla användare tillslut? 128/256GB räcker ju inte i all evighet😅