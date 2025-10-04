AOC Q27G3XMN MiniLED 180hz HDR1000 Nyskick

Säljer denna skärm som var tänkt till ett bygge för en vän men som ska nu flytta utomlands istället.

Skärmen har bara packats upp och "kalibrerats" efter mina ögon. Sjukt ljusstark skärm, bra ägnat till ljusa rum förhållanden. Testat i cinematiska spel som The Witcher 3 och Cyberpunk 2077. Riktigt nice HDR i de spelen.

Tänker budgivning startar på 3000 SEK sen får man se vart man hamnar. Finns att hämta i Vänersborg.

Kan skickas i original kartong! Köparen står för frakten.

Skärmen har köpts på inet kvittot kan skickas med.

Specs: https://www.inet.se/produkt/2225652/aoc-27-q27g3xmn-mini-led-...

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.

Läs hela annonsen här