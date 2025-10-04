Fixa ny router och stabilt nätverk för gamla föräldrar som inte vill dra kablar

Mina gamla föräldrarnas gamla Netgear r7000 börjar ge upp så jag har börjat leta efter en ersättare. De är inte så tekniska av sig så jag vill gärna köp något som är väldigt stabilt då det är lite svårt att hjälpa dem när jag bor långt.

De har 100/100 fiber och använder det mest till iptv, svt play och att surfa. De bor i ett äldre hus med tre plan ( tänk massiva träväggar och murstock). Nuvarande router är placerad i änden på huset på entre plan (där fibern går in)då farsan är allergisk mot att dra kablar. Denna placering ger täckning i andra änden av huset.

Efter mycket googlade så verkar unifis cloud gateway ultra vara något som de flesta tycker är stabilt. Jag funderar på att köpa antingen 2st U6+ eller 2st U7 lite. Där den ena sitter vid routern och sen andra kopplad via trådlöst mesh.

Tror ni detta är en bra lösning med mina förutsättningar?

Räcker en AP?

Borde jag köpa U6+ eller U7 lite?

Kommer mesh vara en dålig lösning?

Tacksam för input