Huawei Watch GT4 46mm

1
Medlem

Huawei Watch GT4 46mm

Säljes då jag övergått till apples ekosystem.

I fint skick och fungerar utan anmärkning. Komplett med laddare, kartong etc.

Skärmskydd sitter på så klockan är fri från repor/slitage. Själva skyddet har dock spår av användning.

Inköpt 26/8 -24 (kvitto finns)

Kan skickas mot fraktkostnad och förskottsbetalning eller hämtas/testas på plats efter överenskommen dag/tid.

Ansvarar inte för leverantörens hantering om den ska skickas.

Budgivning gäller och sluttid sätts efter första budet är lagt.

Skriv gärna en kommentar vid frågor så svarar jag så gott jag kan.

Mer info finns här: https://consumer.huawei.com/se/wearables/watch-gt4/specs/

1
