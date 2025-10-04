Scuf Instinct Pro - Nyskick

Hej!

OBS: Köpet gjordes 2025-02-18

Nypris: 2649 kr

Säljer min handkontroll Scuf Instinct Pro.

Fick tillbaka kontrollen från garantin via Inet, skickade tillbaka den då knapparna kändes lite sega. Dem hittade inga fel och skickade mig en ny, dock var jag inte längre intresserad i Scufen och valde att gå vidare med Dualsense edge.

Den är öppnad och testad i 2-3 dagar max, GARANTI gäller fortfarande. Kvitto finns.

Accessoarer medföljs: Sladd USB-A till USB-C (Rekomenderar inte sladden dock, den glappar något kopiöst). 3 Styrspakar som kan bytas ut. Batterier i kontrollen.

Kan skicka produkten om det skulle behövas, men står ej för frakt.

Läs hela annonsen här