Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

"Mina" som prefix till de flesta forumvyerna

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

"Mina" som prefix till de flesta forumvyerna

Det jag vill lyfta är att tillägget "Mina" framför namnen på de flesta forumvyerna är direkt kontraproduktivt eftersom det inte egentligen tillför någon information.

Det gör att de flesta navigationsvalen börjar precis likadant och att texterna är längre, vilket gör det (marginellt men ändå) jobbigare att hitta det man söker.
Det tar även mer plats och gör att det är större risk att det bara får plats "Mina" i fliktexten, osv.

Jag tog upp detta i granntråden, men det var inte den trådens huvudämne och jag tänker att det kanske försvinner i röran där:

Skrivet av evil penguin:

Det ser väldigt ovant ut iaf, man vänjer sig väl säkert,

Sedan tycker jag väl att "Väntar på svar" har en lite trist ton (känner mig med en gång lite småirriterad över detta "krav" som läggs fram).
Och oklart om det tillför så mycket att skriva "mina" framför en massa saker, känns mer som att det är klumpigare (allt börjar likadant, inte hjälpsamt för läsaren) och tar mer plats.

Gå till inlägget
Visa signatur

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar