Komplett dator

Säljer komplett gamingdator med skärm, mus och tangentbord då intresset inte fanns hos min dotter
Intel I5-9600KF
16GB Ram
SSD 1TB
RX6700XT
saknas en sida på chassit men har gjort en egen av plexiglas, se bilderna.
Skickas ej
Definitivt en fin, och mer än duglig, gamingdator!
Tråkigt dock att höra att dottern inte nappade på gaming.. Bättre lycka nästa gång, så att säga! (/s)
