Ny stationär dator, budget ~9000

Som "kinkyboo" säger: Varför en 90mm fläkt på kylaren när det finns billigare med tystare 120mm fläktar, ditt chassi klarar kylarhöjder upp mot 184 mm.

Fundera sedan lite extra på 5600-28 minnena om du inte kan få in 6000-30 i budgeten, båda har en latens på 10 ns så du vinner en "skvätt" på hastigheten, vilket kanske kan betyda lite extra då du inte har en X3D-processor. Eller så överklockar du 5600'orna litegrand? Såg också att dessa minnen bara har XMP-profiler, men de verkar trivas bra med AMD ändå. (AMD-anpassade har även EXPO-profiler). Finns de med på moderkortets QVL-lista?

En annan fördel med 6000 är att FCLK (Infinity Fabric) anpassar sig till minneshastiheten och då är hastigheterna runt 6000 sweetspot. (beroende på kvaliten på den processor du får så kan du chansa upp mot 6200-6400, sedan slår du i taket på vad AMDs interna arkitektur klarar.)

Men som många gamers nämnt förr; så kommer du förmodligen inte att märka mer än några få FPS, beroende på spel och skärmupplösning.

MT/s MCLK AUTO FCLK 5600 2800 3:2 1866 6000 3000 3:2 2000 8000 4000 2:1 2000 6400 3200 3:2 2133

Edit: Kasta ett öga på Flare X5 om du gillar Ripjaws, de har EXPO-profiler.