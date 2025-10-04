Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Ny stationär dator, budget ~9000

Ny stationär dator, budget ~9000

Data delarna
Tänkte köpa en ny data då min gamla inte fungerar som den ska, har en 3050 med 8gb som jag har tänkte använda till den nya.
Har en budget på ungefär 9000, något som ni tycker att man ska ändra eller ser det bra ut?

Peerless assassin kylare, bättre och biligare än U9S

Som "kinkyboo" säger: Varför en 90mm fläkt på kylaren när det finns billigare med tystare 120mm fläktar, ditt chassi klarar kylarhöjder upp mot 184 mm.

Fundera sedan lite extra på 5600-28 minnena om du inte kan få in 6000-30 i budgeten, båda har en latens på 10 ns så du vinner en "skvätt" på hastigheten, vilket kanske kan betyda lite extra då du inte har en X3D-processor. Eller så överklockar du 5600'orna litegrand? Såg också att dessa minnen bara har XMP-profiler, men de verkar trivas bra med AMD ändå. (AMD-anpassade har även EXPO-profiler). Finns de med på moderkortets QVL-lista?

En annan fördel med 6000 är att FCLK (Infinity Fabric) anpassar sig till minneshastiheten och då är hastigheterna runt 6000 sweetspot. (beroende på kvaliten på den processor du får så kan du chansa upp mot 6200-6400, sedan slår du i taket på vad AMDs interna arkitektur klarar.)

Men som många gamers nämnt förr; så kommer du förmodligen inte att märka mer än några få FPS, beroende på spel och skärmupplösning.

MT/s  MCLK  AUTO  FCLK
5600  2800  3:2   1866
6000  3000  3:2   2000
8000  4000  2:1   2000
6400  3200  3:2   2133

Edit: Kasta ett öga på Flare X5 om du gillar Ripjaws, de har EXPO-profiler.

kan du snåla in på chassit lite och skippa rgb på minnena så kan du klämma in en 7800x3d och ändå bara gå över 9000 med ~350:-

En av de bättre presterande cpuerna i spel men om du ska ha datorn för annat än att spela på så kommer det inte va mycket skillnad.

Sen kommer troligen din gpu hålla tillbaka vilken du än väljer av dem men en x3d är att föredra om du tänkt uppgradera gpu i framtiden för spelprestanda.

