Monsterkylare snabbar upp Iphone 17 Pro Max

Tufft...

Kul projekt...

men...

iPhone 17 Pro Max - Från 16 995 kr

iPhone 17 Pro Max 1 TB - 22 995,00 kr

iPhone 17 Pro Max 2 TB - 28 995,00 kr

Sen kostar väl det rimligtvis något att köpa SSD kylare.

Ska man ha flera stycken borde det väl bli en slant ändå.

Sen får man ha någon fläktkontroller och powerbank om man vill att det ska vara portabelt.

Så Någonstans mellan 25 000 och 35 000 kr beroende på om man väljer 1 eller 2 TB modellen ?

(Jag antar att man tycker 256 GB är för lite om man ska filma mycket).

Om man har en budget runt 25 000 - 40 000 kr för en kamera som inte behöver få plats i en ficka, utan som man transporterar i en ryggsäck eller annan lite rymligare väska.

Är då en iPhone 17 Pro Max det bästa alternativet ?

För det känns som den här lösningen blir för klumpig för att använda den som en vanlig smartphone.

Så då får man väl ändå ha en till smartphone för att använda som en smartphone.