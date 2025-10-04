Lego Dune Ornithopter

Baalex
LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter 10327
Nu när sambon flyttat in så måste plats göras för vuxnare saker. Säljer av lite prylar pö om pö.
Fantastiskt roligt set att bygga!
Ihopbyggt en gång av mig.
Omsorgsfullt isärplockad med en brick separator och förpackad I märkta påsar enligt manualen. Originalkartong och manual, dock inte originalpåsar.
Alla delar och mini-figs med såklart, inklusive reservdelarna som kom med kitet. Kan gräva fram digitalt originalkvitto om intresse finns.
Finns att hämta upp invid Silverdals Kapell i Sollentuna. Kan mötas upp på Helenelund pendelstation också.
