Hej!

Har en Borderlands 4 spelkod över. Kräver att du har något av följande:

NVIDIA GeForce RTX™ 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 desktop system or graphics card, or laptop with a GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, RTX 5080 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU.

Se instruktioner här:

https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-...

Utrop 300 kr

Köp nu 400 kr

Läs hela annonsen här