Råd kring musmatta

Hej hej,

Har lite problem med känslan i musen/musmattan, har kört på en NOS musmatta från Elgiganten i många år som jag tycker funkat bra, men den känns väldigt slö, har tvättat den i tvättmaskinen idag så den ser helt ny ut men den känns trög. Har också en ny mus Logitech g305.

Köpte idag en ny musmatta Corsair mm100, dock insåg jag att den var för liten, så behöver köpa en ytterligare ny, och undrar om det finns någon som har ännu bättre glid än Corsair m100? Tycker att den känns okej, men ytterligare lite mer glid hade varit fränt.

Vad tror ni om denna? https://www.maxgaming.se/sv/musmattor/gigantus-v2-gaming-musm...

Kan ingenting om musmattor och tyg, därför svårt att tyda vilken som är bra glid eller inte.