Tips för att göra datorn win 11 kompatibel

Tips för att göra datorn win 11 kompatibel

Hej!

Jag har en gammal speldator som sonen nu använder, som fortfarande duger till det han spelar. Moderkortet och CPU:n verkar dock inte vara kompatibla med win 11 och hade velat fixa det. Nån som har något förslag på hur jag smidigast/billigast kan lösa det. Tacksam för förslag på vettigt moderkort och cpu som kan passa övriga komponenter.

Moderkort ASUS Z170-A ATX
Minne Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz Vengeance LPX
CPU Intel Core i5 6600K 3.5 GHz, 6MB, Socket 1151
Fläkt Cooler Master Hyper 212 EVO
EVGA Supernova G2 750W, 80+ Gold,
Chassi Fractal Design Define R5, Svart
Lagring Kingston A2000 M.2 1TB
GPU 1070 ti

