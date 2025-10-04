Tips för att göra datorn win 11 kompatibel

e-thorn
Medlem
●
Hej!
Jag har en gammal speldator som sonen nu använder, som fortfarande duger till det han spelar. Moderkortet och CPU:n verkar dock inte vara kompatibla med win 11 och hade velat fixa det. Nån som har något förslag på hur jag smidigast/billigast kan lösa det. Tacksam för förslag på vettigt moderkort och cpu som kan passa övriga komponenter.
Moderkort ASUS Z170-A ATX
Minne Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz Vengeance LPX
CPU Intel Core i5 6600K 3.5 GHz, 6MB, Socket 1151
Fläkt Cooler Master Hyper 212 EVO
EVGA Supernova G2 750W, 80+ Gold,
Chassi Fractal Design Define R5, Svart
Lagring Kingston A2000 M.2 1TB
GPU 1070 ti
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.