Köpråd! Ny dator minus grafikkort.

Köpråd! Ny dator minus grafikkort.

Börjar närma sig ett nytt datorbygge inom ett halvår, tänker avvakta med nytt grafikkort då 3090 fortfarande håller måttet i mitt tycke. Användning riktas mot spel, ai, lab, musik och allt vad jag kan tänkas hitta på framöver.

Detta ska sparas och användas från datorn i signaturen om möjligt:
- EVGA Supernova T2 1600W
- Skärmar samt tillbehör
- Chassi fläktar, 8 st corsair QL120

Eventuellt sparas:
- M2 diskar
- Chassi Lian Li O11D

Finns det något 2-facks chassi som är smidigare än ovanstående lian li?
Finns det någon vits att köpa intel CPU idag?
Finns det nån anledning till att inte välja Ryzen 7 9800X3D istället för Ryzen 9 9900X3D?
Kan man köra 2x64gb ram på dessa CPU? Vilka passar bäst med ryzen?
AIO eller luft?
Vilket mobo rekommenderas? (4st m.2). Vid bläddring har forumet varit överens om att inte vara överens.

Krav:
Minst 64gb ram, helst 128gb
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB eller AMD Ryzen 9 9900X3D 4.4GHz 140MB
Moderkort med minst 4 stycken m.2 platser.

Alla svar och tankegångar uppskattas!

Hej!

Hur vill du använda datorn med tanke på att du vill ha minst 64 gb ram men helst 128 gb? 128 gb är ju ofantligt mycket och det ska extremt mycket till för att du ska kunna utnyttja så pass mycket RAM! Redan 96 gb är väldigt overkill för de allra flesta. Men visst finns det undantag på dom som verkligen behöver så mycket. De flesta kör idag med 32 gb eller 64 gb om dom tar i lite.

Men oavsett vilken mängd (och modell) du än ska ha, så råder jag dig till att köpa endast 2 st. RAM-stickor och inte 4 st. Se dessutom till att minnena som du väljer finns listade på moderkortstillverkarens QVL-lista. Bara för säkerhets skull! Det är rätt dumt att välja minnen som inte finns med i QVL-listan om du frågar mig. Och dom har ju har samma pris dessutom.

