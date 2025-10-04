Intel i9 10900K | H150i PRO XT | Asus Rog Strix Z490-E Gaming | Asus Strix 3090 OC | G.Skill Trident Z Royal 4x8GB 3600MHZ CL17 | Corsair Force MP600 1TB | Crucial P3 2TB | Asus Rog Swift PG278QE | EVGA Supernova T2 1600W |
Köpråd! Ny dator minus grafikkort.
Trum-Petaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.