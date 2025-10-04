Köpråd! Ny dator minus grafikkort.

Börjar närma sig ett nytt datorbygge inom ett halvår, tänker avvakta med nytt grafikkort då 3090 fortfarande håller måttet i mitt tycke. Användning riktas mot spel, ai, lab, musik och allt vad jag kan tänkas hitta på framöver.

Detta ska sparas och användas från datorn i signaturen om möjligt:

- EVGA Supernova T2 1600W

- Skärmar samt tillbehör

- Chassi fläktar, 8 st corsair QL120

Eventuellt sparas:

- M2 diskar

- Chassi Lian Li O11D

Finns det något 2-facks chassi som är smidigare än ovanstående lian li?

Finns det någon vits att köpa intel CPU idag?

Finns det nån anledning till att inte välja Ryzen 7 9800X3D istället för Ryzen 9 9900X3D?

Kan man köra 2x64gb ram på dessa CPU? Vilka passar bäst med ryzen?

AIO eller luft?

Vilket mobo rekommenderas? (4st m.2). Vid bläddring har forumet varit överens om att inte vara överens.

Krav:

Minst 64gb ram, helst 128gb

AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB eller AMD Ryzen 9 9900X3D 4.4GHz 140MB

Moderkort med minst 4 stycken m.2 platser.

Alla svar och tankegångar uppskattas!