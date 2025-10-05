Skärm till laptop med så lite sladdar som möjligt.

Jag har fått behov av att arbeta hemma lite då och då. Arbetet jag utför vid dessa tillfällen är rent administrativt och inget grafiskt krävande alls.

Behöver lösa något så att jag får större skärm hemma och kommer ha en temporär setup som jag enkelt vill kunna plocka fram/bort vid behov och gärna slippa kabelträsket.

Jobbet förser mig med en laptop: Lenovo 21L6S0TX00 (Gen 5) och jag tänkte om det går att lösa såhär...

I skärmen sätter jag en strömsladd och en USB-C. När jag behöver plocka fram/bort skärmen är allt jag behöver göra är att dra i/ur strömsladden och bära undan den.

För att använda skärmen så behöver jag bara koppla i USB-C sladden i laptopen så får den ström från skärmen.

Jag har tittat runt lite och tror att en skärm med Power Delivery (PD) och USB-C gör precis vad jag beskriver, har jag förstått det hela rätt?