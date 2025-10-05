Brygga via wifi?

Hej!

Jag har en värmepump som önskar sig en fast ansluten internetuppkoppling. Den står i pannrummet i källaren och att dra en sladd hela vägen vore tråkigt. Vi har bytt från mobilt bredband till fiber nyligen och har en prima mobil router, ser ut som en vanlig men har plats för simkort. Kan man låta den gamla routern ta upp wifisignalen från nya internet och sedan koppla denna med sladd till värmepumpen?

Typ genom att sätta den i bryggläge?

Hjälp en stackars lekman inom detta område.