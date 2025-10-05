Brygga via wifi?

Jag har en värmepump som önskar sig en fast ansluten internetuppkoppling. Den står i pannrummet i källaren och att dra en sladd hela vägen vore tråkigt. Vi har bytt från mobilt bredband till fiber nyligen och har en prima mobil router, ser ut som en vanlig men har plats för simkort. Kan man låta den gamla routern ta upp wifisignalen från nya internet och sedan koppla denna med sladd till värmepumpen?
Typ genom att sätta den i bryggläge?
Jo då, flertalet routrar har funktion för att agera brygga. Asus är de jag har erfarenhet av, har inte använt funktionen men vet att den finns där som ett läge att sätta enheten i. Mesh behövs inte även om det skulle ge dig samma funktion.
Du kan även skaffa en wifi repeater med ethernetkontakt, helst om du hittar en modell som låter dig stänga av repeater funktionen och bara agerar wifi-till-ethernet brygga, annars får du leva med ett ounyttjat wifi nät i hemmet.
Visst, men då använder man väl alltid ethernet som upplänk? För TS kommer det antagligen ta stopp när mjukvaran inte tillåter att man konfigurerar Wi-Fi mot den nya routern som upplänk.
Som redan nämnt: Att köpa en billig repeater med ethernet-möjlighet är antagligen det enklaste sättet att få funktionaliteten TS vill ha.
Jag har kört en hel del dubbel-
NAT:ad router med Wi-Fi som WAN. Det är ett alternativ som funkar utmärkt om bara klienterna ska ansluta utåt. I bra mjukvara finns även möjlighet att sätta upp WDS/4-addr eller 802.11s
(IEEE mesh) på upplänken, men ett standard konsumentmodem har knappast sådana möjligheter.