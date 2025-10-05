Uppgraderingshjälp grabbens speldator

heddan
Medlem ★
●
Hej alla experter!
Min son har en gammal dator som laggar plågsamt mycket när han spelar fortnite. Han är tapper och klagar inte men jag vill ändå försöka få det att bli mer spelbart.
Ekonomin är lite sisådär just nu så tänkte kolla vad ni hade satsat på att byta ut för att få upp FPS:en? (Mest bang for the buck) Kanske nån har något gammalt 1070/1080 grafikkort eller något skräpandes i garderoben som ni kan tänka er att sälja?
Även om allt behöver uppgraderas för märkbart mer fps är nog största begränsningen i den datorn processorn när det kommer till just Fortnite- i alla fall om man sänker alla grafikinställningar. Det eller ram. Med nyare Windows kan det mycket väl vara ram som äts upp och får spelet att hacka.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.