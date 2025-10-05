Uppgraderingshjälp grabbens speldator

Hej alla experter!

Min son har en gammal dator som laggar plågsamt mycket när han spelar fortnite. Han är tapper och klagar inte men jag vill ändå försöka få det att bli mer spelbart.

Ekonomin är lite sisådär just nu så tänkte kolla vad ni hade satsat på att byta ut för att få upp FPS:en? (Mest bang for the buck) Kanske nån har något gammalt 1070/1080 grafikkort eller något skräpandes i garderoben som ni kan tänka er att sälja?