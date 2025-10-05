gamingstol från Ikea - Styrspel, lila/svart

En lila och svart Styrspel från IKEA, använt sparsamt i två år ungefär. Kvittot är digitalt.

Nypris 2500 kronor

https://www.ikea.com/se/sv/p/styrspel-stol-foer-gaming-lila-s...

Den är delvis nedmonterad för att kunna transporteras lättare. I påsen där finns alla skruvar. Jag bor runt Midsommarkransen/Aspudden och det är runt där jag kan överlämna den.

