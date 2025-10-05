Asus Crosshair X870E hero problem med Nvidia RTX 5080. Samt Master Ryzen. *hittat källan till felen.

Operativsystem: Windows 11 Home 64-bit

Skärm: ROG PG279Q (2560x1440@144Hz)

Processor: AMD Ryzen 9 9950X3D

Processorkylare: Lian li hydroshift TL-360

Moderkort: Asus crosshair X870E Hero

Minne: Corsair 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Dominator Titanium RGB / + enhancement kit x2 (samma utseende)

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 5080 ASUS TUF (upprättstående montage)

SSD/Hårddisk: C:\ Samsung SSD 9100 PRO 2TB | D:\ KINGSTON SFYRD4000G

Nätaggregat: Lian Li EDGE Platinum Svart 1300W

Chassi: Lian Li PC-O11 Dynamic EVO Svart (reverse mode)

Övriga komponenter: Lian li 900mm Riser kabel pci-e 4.0, Mus och tangentbord via usb. Analogt headset.

Problem:

Genom youtube hade jag hittat mjukvaran Master Ryzen som ger en bra överblick av AMD's cpuer. Installerade programmet och lekte lite med förvalda inställningar. Valde "gaming mode" och "eco" i samma kategori. Ville se hur låga temps jag kunde få vid max load utan att något upplevs trögt/långsamt.

Körde nog hela sommaren på 1 cpu die (den med mest cacheminne, blev en 9800X3D helt enkelt).

För 2 veckor sen började min ubiquity unifi express router bete sig jobbigt och jag uppgraderade till en unifi express 7. Kastades ut ur spel pga dålig wifi anslutning i hemmet. Vissa spel började lagga onormalt mycket, tearing m.m.

Den nya routern löste mycket men inte tearing i spelen. Kom på att jag hade inaktiverat ena cpu die genom Master Ryzen. Satte då default på allt och startade om. Sen startade inte min dator mer.

Via q-code fick jag felet 15 vilket hänvisar till minnesproblem. Började med att att ta ut alla minnen och satte 1st minne i A2 sloten. Efter en stund fick jag POST men inget mer.

Försökte att använda clear cmos på baksidan utan framgång.

Dagen efter gjorde jag en flash bios update via usb till den senaste BIOS versionen 1715 tror jag hade v1203 innan från mars 2025.

När datorn startades efter omflashningen säger q-code D6 som har med grafikkortet att göra.

Var tvungen att aktivera csm i bios för att moderkortet skulle hitta mitt 5080 igen, körde på den integrerade grafikkortet så länge. Gjorde en ren installation av nvidias drivrutiner. Grafikkortet funkade fortfarande inte riktigt som det skulle. Fick spontana omstarter lite då och då.

Kom då på att jag kör med en pci-e 4.0 riserkabel då inget är monterat normalt i mitt chassi. Ändrade pci-e 16x slot 1 från 5.0 till 4.0 och där började 5080 fungera igen, till min lättnad.

Har mjukvaran Driver Booster på steam som är kanon vid just drivrutiner som man inte visste fanns eller behövde, programmet laddade ner allt som hade fått lägre versioner pga omflashningen.

Vid POST ser jag att mina 6000 minnen inte körs med korrekt hastighet. 4800 för att vara exakt, aktiverar EXPO 1 i BIOS, sen börjar allt om på nytt. Suck. Men nu fungerade clear cmos och jag kunde göra om alla steg igen på nytt.

Men jag har inte vågat ändra hastigheten på mina ramminnen.

Har kört memory diagnostic via windows (startas efter POST) men endast den enkla testet då jag inte hade tålamodet den dagen att vänta i 20-48h. Enkla testet visade inga fel.

Avinstallerade Master Ryzen när datorn blev stabil igen.

Har kört Cinebench i endast 10 min utan problem.

Kört olika 3Dmark tester utan några problem också.

Min tanke är att det har att göra med drivrutiner från nividia, gammal BIOS version?

Tillägger att jag har kört ramminnena i EXPO 1 sen den byggdes i mars/april i år.

Har försökt få ner alla steg jag gjorde i min egna felsökning.