Surfsdator/Server

Antec Three Hundred Chassi
Asus Rampage Formula III ATX
Intel i7 930
6GB ram
GeForce GT 710
HyperEVO V2 kylare (ny)
OCZ 600watt nätaggregat
Asus Bluray spelare/brännare
Seriell & Paralellportar
2 st Gitabit nätverkskort
500GB WD Black hårddisk med Linux Ubuntu nyinstallerat

Passar utmärkt till surfdator/arbetsdator/server

Om du mot förmodan skulle kunna tänka dig att sälja delar från datorn och sedan skicka dem; 300kr + frakt för moderkort, CPU & minnen.

