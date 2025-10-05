Surfsdator/Server

TeddyWong
Medlem
●
Antec Three Hundred Chassi
Asus Rampage Formula III ATX
Intel i7 930
6GB ram
GeForce GT 710
HyperEVO V2 kylare (ny)
OCZ 600watt nätaggregat
Asus Bluray spelare/brännare
Seriell & Paralellportar
2 st Gitabit nätverkskort
500GB WD Black hårddisk med Linux Ubuntu nyinstallerat
Passar utmärkt till surfdator/arbetsdator/server
Om du mot förmodan skulle kunna tänka dig att sälja delar från datorn och sedan skicka dem; 300kr + frakt för moderkort, CPU & minnen.
