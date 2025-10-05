Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

MSI Radeon RX 6750 XT 16GB MECH 2X

MSI Radeon RX 6750 XT 16GB MECH 2X

Jag säljer mitt MSI 6750 XT pga uppgradering. Kortet är inköpt av mig december 2022, digitalt kvitto finns. Garanti från MSI gäller i tre år, så om något skulle börja strula direkt gäller den fortfarande. Endast kort, ingen originalförpackning. Kortet fungerar utmärkt utan coilwhine. Har använts till normalt spelande sedan inköp främst stock-settings men även undervolt på senare tid.

Kortet finns på Östermalm i Stockholm. Kan skickas om köparen står för fraktkostnad och förskottsbetalning. Betalning vi Swish.

Tveka inte att ställa frågor om du undrar något.

