MSI Radeon RX 6750 XT 16GB MECH 2X

Jag säljer mitt MSI 6750 XT pga uppgradering. Kortet är inköpt av mig december 2022, digitalt kvitto finns. Garanti från MSI gäller i tre år, så om något skulle börja strula direkt gäller den fortfarande. Endast kort, ingen originalförpackning. Kortet fungerar utmärkt utan coilwhine. Har använts till normalt spelande sedan inköp främst stock-settings men även undervolt på senare tid.

Kortet finns på Östermalm i Stockholm. Kan skickas om köparen står för fraktkostnad och förskottsbetalning. Betalning vi Swish.

Tveka inte att ställa frågor om du undrar något.

