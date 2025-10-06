Gamingmus kan bli dold mikrofon

Och har datorn inte en sådan mus så använder de datorn inbyggda mikrofon.

Jag gillar inte att i princip all ny datorutrustning idag ska ha både kamera och mikrofonen i sig som inte enkelt går att stänga av med en mekanisk brytare. Speciellt på enheter där användaren kanske aldrig någonsin själv använder någon av de båda.

Nå avlyssna genom vibrationer är ej nytt, dock konceptet med mus.

*edit*

Angående inbyggd mikrofon och webbkamera i nästan all datorutrustning, så byggs de mesta datorer för den stora skaran. Då säljs de bra och blir prisvärda, den stora skaran efterfrågar inte mekanisk brytare för detta troligen ser det som negativt och då finns ej det.