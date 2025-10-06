Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Gamingmus kan bli dold mikrofon

Melding Plague

Gamingmus kan bli dold mikrofon

Riktigt känsliga möss kan i teorin utnyttjas för att spionera på användare.

Medlem

Och har datorn inte en sådan mus så använder de datorn inbyggda mikrofon.
Jag gillar inte att i princip all ny datorutrustning idag ska ha både kamera och mikrofonen i sig som inte enkelt går att stänga av med en mekanisk brytare. Speciellt på enheter där användaren kanske aldrig någonsin själv använder någon av de båda.

Nå avlyssna genom vibrationer är ej nytt, dock konceptet med mus.

Angående inbyggd mikrofon och webbkamera i nästan all datorutrustning, så byggs de mesta datorer för den stora skaran. Då säljs de bra och blir prisvärda, den stora skaran efterfrågar inte mekanisk brytare för detta troligen ser det som negativt och då finns ej det.

Medlem

"När en mus ligger still på en hård yta syns små vibrationer i den ytan i den rådata musen samlar in."

Så om jag har en tjock musmatta är det lugnt?

Medlem

Vad är det för mus på bilden?

Medlem

Det har väl använts ljus/laser för att läsa vibrationer på fönster/dörrar rätt länge för att avlyssna vad som sägs i rummet, det är väl samma form av teknik som används här.

Förr i tiden kunde de till och med få ut viss information bara genom att avläsa powerlampan och/eller hdd-led´s aktivitet för viss info, hur detaljerat eller vad man fick ut minns jag dock inte 😁

Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Visserligen håller jag med dig - men om det är ett krav från din sida, förmodar jag att du inte har en smartphone heller?

Medlem

Älskar namnet

Medlem
Skrivet av Andromeda:

Vad är det för mus på bilden?

Ser ut som en Gravastar Mercury. Dock inte 100 säker där.

Medlem

De snackar om uppdateringsfrekvensen men det känns som det mindre viktiga för att något sånt där skulle vara möjligt, det viktigare skulle vara upplösningen/känsligheten av sensorn och om den faktiskt kan läsa av så pass små skillnader som en vibration i ytan som används.

Sen vet jag inte om möss tekniker faktiskt läser och skickar data i full hastighet hela tiden, det finns ju program för att läsa av uppdateringsfrekvens på sin mus och den brukar adaptera baserat på hur mycket man rör den, alltså inte en konstant frekvens, det känns som det skulle göra det tekniskt omöjligt att utföra något sånt även i teorin.

edit: Kollade på videon de hade, verkar ju vara placerad på en låda som är gjord för att maximera vibrationerna från en högtalare, snacka om att inte vara samma sak som att stå på ett skrivbord och någon som pratar brevid det. Därför jag var tveksam på att känsligheten skulle vara tillräcklig.

Medlem

Det enda dom skulle höra från mig är svordomar och fap fap fap 😂

Medlem
Skrivet av RaidSoft:

De snackar om uppdateringsfrekvensen men det känns som det mindre viktiga för att något sånt där skulle vara möjligt, det viktigare skulle vara upplösningen/känsligheten av sensorn och om den faktiskt kan läsa av så pass små skillnader som en vibration i ytan som används.

Sen vet jag inte om möss tekniker faktiskt läser och skickar data i full hastighet hela tiden, det finns ju program för att läsa av uppdateringsfrekvens på sin mus och den brukar adaptera baserat på hur mycket man rör den, alltså inte en konstant frekvens, det känns som det skulle göra det tekniskt omöjligt att utföra något sånt även i teorin.

För att få dugligt ljud så behöver du rätt hög hz, CD-kvalitet har 44.1KHz, dvs 44100 hz, kralligt DOS-spels-ljud typ 11025hz, Walkie talkes etc. ligger enligt Wikipedia på runt 8000 hz, och redan där börjar ljudkvaliteten för mänskligt tal lida.
Att en mus rullandes i konstant 1000hz (1/8 av ovan) skulle kunna delge något så när duglig kvalitet för tja... något öht känns skitskumt, men kanske missförstår vad de testar och hur de återskapar ljudet därefter. Och som du säger, kommer en mus agera i 1000hz konstant?

Lägg på det då att de flesta svenssons nog sitter med en mus som uppdaterar i 125hz så tror jag att någon sorts avlyssning av röst där kan ses som totalt orimligt

EDIT: Hjälper att läsa artikeln också ja... 8KHz torde vara tillräckligt! Men hur många sitter med sådana styrdon? Iofs, vi vet ju inte hur framtiden ser ut.

Medlem

Varför inte använda den direkt?
Sätt den på väggen mot grannen tex??

Medlem

Dags att alla möss körs med gummikula då på alla ställen det kan finnas känsliga uppgifter...

Medlem

Haha, var ju ett fyndigt namn de hittat på i alla fall

Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Jag gillar inte att i princip all ny datorutrustning idag ska ha både kamera och mikrofonen i sig som inte enkelt går att stänga av med en mekanisk brytare.

Min senaste jobblaptop hade ändå en mekanisk dörr framför webkameran, men jag kunde inte luska ut vilket läge som var på och av direkt utan att provringa ett samtal eller läsa manualen. Jag använde alltid extern kamera för videosamtal f.öv. ... i separat rum där jag inte störde andra.

Medlem
Skrivet av HCP:

Förr i tiden kunde de till och med få ut viss information bara genom att avläsa powerlampan och/eller hdd-led´s aktivitet för viss info, hur detaljerat eller vad man fick ut minns jag dock inte 😁

Jag har något vagt minne av något liknande ... Att spionprogram kunnat skicka data till en extern mottagare genom att time:a hur de läser data från disk och därmed fått lampan att blinka.

Medlem
Skrivet av Ibis:

För att få dugligt ljud så behöver du rätt hög hz, CD-kvalitet har 44.1KHz, dvs 44100 hz, kralligt DOS-spels-ljud typ 11025hz, Walkie talkes etc. ligger enligt Wikipedia på runt 8000 hz, och redan där börjar ljudkvaliteten för mänskligt tal lida.
Att en mus rullandes i konstant 1000hz (1/8 av ovan) skulle kunna delge något så när duglig kvalitet för tja... något öht känns skitskumt, men kanske missförstår vad de testar och hur de återskapar ljudet därefter. Och som du säger, kommer en mus agera i 1000hz konstant?

Lägg på det då att de flesta svenssons nog sitter med en mus som uppdaterar i 125hz så tror jag att någon sorts avlyssning av röst där kan ses som totalt orimligt

EDIT: Hjälper att läsa artikeln också ja... 8KHz torde vara tillräckligt! Men hur många sitter med sådana styrdon? Iofs, vi vet ju inte hur framtiden ser ut.

Hjälper definitivt att läsa artikeln

De nämner både hög dpi och 1-8khz, högre -> bättre skulle jag tro. Men det som egentligen är nyheten skulle jag säga är att det är möjligt - som de skriver är det i princip oskyddat med data från musen. OM någon faktiskt ville utnyttja detta kan jag även se att de helt enkelt ställer upp musen till max när de vill lyssna, igen, för att det inte varit ett problem förut och därför inte behövt kontrollerade rättigheter.

8kz är definitivt högt nog för att få (relativt) bra ljud, vill minnas att tex telefonsamtal länge gått på 3-4khz. Iofs, med Nykvists teorem blir 8khz sampling som mest 4 kHz ljud, så det är rätt lite ändå. Speciellt om de har en imperfekt relation mellan ljudvåg och avlästa sensorvärden, då är det inte omöjligt att best case är en ordentligt brusig 1khz signal.. ligger kanske i linje med att de endast fattar hälften av orden trots alla ansträngningar.

Vi kanske inte riktigt behöver oroa oss än, men kommer det 16-20khz möss får man dra öronen åt sig

Medlem

Detta påminner väl om "the Thing/The Great Seal Bug. Där en passiv mikron satt i någon slags trä plakett och det var inte förrän man skickade radiovågor till den utifrån och den börjsade svänga och ge resonans som den aktiverades och avlyssnade rum. Oerhört svårt att upptäcka var den också.

Såg en dokumentär, helt otroligt vad de redan kunde på 50-talet. Undrar hur dagens spionutrustning ser ut, förmodligen så att man inte tror det är sant. Tror det var ryssarna om jag minns rätt.

Medlem

Ja, den skapades av Leon Theremin som är mest känd för att skapat instrumentet som bär hans namn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Theremin

Medlem

Min mus verkar jobba med 125 Hz, och det kan jag lova är för lågt för att fånga upp mänskligt tal så det blir begripligt. Majoriteten av befolkningen, förutom den halvan av män som har de mörkaste rösterna, har inte ens fundamentalfrekvens som är 125 Hz eller lägre, och för att pålitligt registrera ljudvågorna behövs dubbla frekvensen vid "inspelning".

Jag laddade ner ett avsnitt av SR:s USA-podden och öppnade i Audacity. När jag samplade om till 1000 Hz var det nästan omöjligt att urskilja ord. Det lät som att vara under vatten, och ha öronproppar som ytterligare tog bort diskant.
Vid 125 Hz hörs det bara en serie slumpartade basstötar, inte igenkännligt som musik eller tal.

Medlem

Lär inte vara några problem om musen ligger på ett träbord, talets viktigaste frekvenser är inte uppe på höga 8khz.

