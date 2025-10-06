Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Gamingmus med hög DPI kan bli dold mikrofon

1
Melding Plague

Gamingmus med hög DPI kan bli dold mikrofon

Riktigt känsliga möss kan i teorin utnyttjas för att spionera på användare.

Medlem

Och har datorn inte en sådan mus så använder de datorn inbyggda mikrofon.
Jag gillar inte att i princip all ny datorutrustning idag ska ha både kamera och mikrofonen i sig som inte enkelt går att stänga av med en mekanisk brytare. Speciellt på enheter där användaren kanske aldrig någonsin själv använder någon av de båda.

Nå avlyssna genom vibrationer är ej nytt, dock konceptet med mus.

Angående inbyggd mikrofon och webbkamera i nästan all datorutrustning, så byggs de mesta datorer för den stora skaran. Då säljs de bra och blir prisvärda, den stora skaran efterfrågar inte mekanisk brytare för detta troligen ser det som negativt och då finns ej det.

Medlem

"När en mus ligger still på en hård yta syns små vibrationer i den ytan i den rådata musen samlar in."

Så om jag har en tjock musmatta är det lugnt?

Medlem

Vad är det för mus på bilden?




Medlem

Det har väl använts ljus/laser för att läsa vibrationer på fönster/dörrar rätt länge för att avlyssna vad som sägs i rummet, det är väl samma form av teknik som används här.

Förr i tiden kunde de till och med få ut viss information bara genom att avläsa powerlampan och/eller hdd-led´s aktivitet för viss info, hur detaljerat eller vad man fick ut minns jag dock inte 😁



1
