Vart köpa Costar Stabilisatorer?

Halloj kamrater.

Jag har ett tangentbord från iQunix där stabilisatorn för mellanslagstangenten gett upp totalt och skulle behöva bytas ut. Har googlat febrilt men har endast hittat att köpa från Amazon, där det är flera veckors leveranstid, vilket jag gärna undviker.

Så om någon känner till ett bra ställe som man kan beställa från, eller ännu hällre där man köpa över disk i Stockholmsregionen och vill tipsa om det skulle jag bli oändligt tacksam.

Ha det gott!