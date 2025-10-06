HBO Max höjer priset 10kr

Hej

Tack för att du är HBO Max-abonnent. Vi vill informera dig om ändringar i din abonnemangsplan.

Från och med ditt nästa faktureringsdatum den 6 november 2025 eller senare höjs priset för ditt HBO Max-abonnemang. Ditt pris ändras från 84,50 kr/månad till 94,50 kr/månad.

Din första betalning till det nya priset sker på ditt nästa faktureringsdatum den 6 november 2025 eller senare.

Vi har även uppdaterat våra Användarvillkor för HBO Max. Läs villkoren i sin helhet. Dessa ändringar träder i kraft samtidigt som din prisändring och nedan finns mer information om detta.

Gäller min 50 % RABATT LIVET UT för HBO Max fortfarande på det nya månadspriset?

Ja! Det 50 % RABATT LIVET UT erbjudandet du har gäller på det vid var tid gällande månadspriset för HBO Max, vilket kan uppdateras från tid till annan i enlighet med våra Användarvillkor, så länge du behåller ditt abonnemang på din nuvarande abonnemangsplan och uppfyller villkoren för erbjudandet.

Varför ändras priset på mitt abonnemang?

Vi höjer priset med hänsyn till kostnader för förvärv, innehållsskapande och produktutveckling, för att vi ska kunna fortsätta investera i det kvalitetsinnehåll och den produktupplevelse vi strävar efter att erbjuda våra kunder.

När ändras priset på mitt abonnemang?

Din första betalning till det nya priset sker på ditt nästa faktureringsdatum den 6 november 2025 eller senare. Om du inte vill fortsätta ditt abonnemang till det nya priset kan du när som helst före detta datum säga upp eller ändra ditt abonnemang i abonnemangsinställningarna i ditt HBO Max-konto. Om du abonnerar via en appbutik kan du säga upp ditt abonnemang direkt via ditt konto hos appbutiken.

Om du har initierat en ändring av din abonnemangsplan som ännu inte har trätt i kraft och du beslutar att avbryta den planändringen, kommer prisändringen enligt ovan att gälla för din nuvarande abonnemangsplan.

