HBO Max höjer priset 10kr

Medlem

HBO Max höjer priset 10kr

Hej

Tack för att du är HBO Max-abonnent. Vi vill informera dig om ändringar i din abonnemangsplan.

Från och med ditt nästa faktureringsdatum den 6 november 2025 eller senare höjs priset för ditt HBO Max-abonnemang. Ditt pris ändras från 84,50 kr/månad till 94,50 kr/månad.

Din första betalning till det nya priset sker på ditt nästa faktureringsdatum den 6 november 2025 eller senare.

Vi har även uppdaterat våra Användarvillkor för HBO Max. Läs villkoren i sin helhet. Dessa ändringar träder i kraft samtidigt som din prisändring och nedan finns mer information om detta.

Gäller min 50 % RABATT LIVET UT för HBO Max fortfarande på det nya månadspriset?
Ja! Det 50 % RABATT LIVET UT erbjudandet du har gäller på det vid var tid gällande månadspriset för HBO Max, vilket kan uppdateras från tid till annan i enlighet med våra Användarvillkor, så länge du behåller ditt abonnemang på din nuvarande abonnemangsplan och uppfyller villkoren för erbjudandet.

Varför ändras priset på mitt abonnemang?
Vi höjer priset med hänsyn till kostnader för förvärv, innehållsskapande och produktutveckling, för att vi ska kunna fortsätta investera i det kvalitetsinnehåll och den produktupplevelse vi strävar efter att erbjuda våra kunder.

När ändras priset på mitt abonnemang?
Din första betalning till det nya priset sker på ditt nästa faktureringsdatum den 6 november 2025 eller senare. Om du inte vill fortsätta ditt abonnemang till det nya priset kan du när som helst före detta datum säga upp eller ändra ditt abonnemang i abonnemangsinställningarna i ditt HBO Max-konto. Om du abonnerar via en appbutik kan du säga upp ditt abonnemang direkt via ditt konto hos appbutiken.

Om du har initierat en ändring av din abonnemangsplan som ännu inte har trätt i kraft och du beslutar att avbryta den planändringen, kommer prisändringen enligt ovan att gälla för din nuvarande abonnemangsplan.

https://sv.eloutput.com/nyheter/serie/HBO-Max-h%C3%B6jer-pris...

Medlem

Som väntat trycker man upp priserna så att priset med rabatt nu ligger där priset utan rabatt låg när folk hoppade på. Riktigt ovärt för en tjänst som kanske släpper någonting sevärt vartannat år.

Medlem

Deras 4K-abonnemang ökar från 169 till 189kr/mån 💀

Medlem

Japp! Där rann bägaren över. Har haft Premium sen det kostade 44.50kr. Hade ändå tänkt minska på alla abonnemang vi vaggats in i att skaffa. HBO ryker först 😵‍💫

Medlem

Känns som det är dags att säga upp detta också då. Nu har deras plan gått full cirkel när de lyckats pressa upp priset för de med halva priset rabatten.

Medlem
Skrivet av Pamudas:

Deras 4K-abonnemang ökar från 169 till 189kr/mån 💀

Skaffade deras 4K-abonnemang igår och helt plötsligt så blir det sista månaden.

Medlem

Wahlgrens kostar väl mer nu när de är fler...

Medlem

Nä nu får det vara. Har knappt tittat på ett år.

Medlem
Skrivet av Shiftypants:

Skaffade deras 4K-abonnemang igår och helt plötsligt så blir det sista månaden.

Haha jag gjorde faktiskt samma sak, lite dålig timing kan jag tycka

