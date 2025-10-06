Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Snabbkoll: Ska du spela Battlefield 6?

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Snabbkoll: Ska du spela Battlefield 6?

Nästa stortitel från svenska spelundret nalkas. Ska du plocka upp Battlefield 6 på fredag?

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Lan till helgen med grabbarna onsdag - söndag så Battlefield 6 releasen kom som på beställning..nästan.

Skicka ett meddelande till Mohammed bin Salman Al Saud och frågade om han kunde flytta fram releasen till onsdag för att matcha vårat lan.

Visa signatur

5700X3D | 5080 Prime OC | Katt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns det Campaign eller singelspelar läge?

Med lite tur så har jag ett 4070 ti i kväll, kan bli kul att testa något nyare spel.. = )

Visa signatur

42? Seven and a half million years and all you can come up with is 42?!
► FD Define R4 | Win11Pro | R7-5800X | PA 120SE | ROG STRIX B550-F GAMING | CMN32GX4M2Z4600C18 | 1080 Ti | AX750 | Asus VG27WQ | HP Z27n |► Realme GT Master |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej menhoppas alla som spelar blir nöjda.
Känns som BF behöver bli bra nu annars är det kört.

Visa signatur

🇸🇪 VR Sverige Discord server - Svensk VR Community
https://discord.com/invite/avnhs6mgjc

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Absolut! Blir att dra ihop det gamla pöjk gänget än en gång!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej, absolut inte. Hatar flerspelarspel och onlinespel. Sen verkar det ha ett fuskskydd som är det mest extremt långtgående hittills, rena bakdörren.

Visa signatur

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har dragit ihop grabbarna för krigande så blir nog en 10+ som kommer sitta och lira i helgen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ska spela men väntar ett år till med köp. Då är det värsta buggarna fixade och spel parametrarna är trimmade + allt för ett lägre pris.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Japp, blir säkert någon gång när prislappen är nere på 159:-

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Slaget: Team SweC

Ja det skulle jag nog tro att jag gör, med tanke på att jag blivit uttagen till "Slaget".

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av hasseb64:

Japp, blir säkert någon gång när prislappen är nere på 159:-

Gå till inlägget

Jag tänker ungefär samma eftersom jag enbart kommer spela campaign, om det visar sig vara bra.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Arma: Reforger har tagit över platsen som Battlefield hade efter de svek jag upplevt. Fungerar dessutom bra på Linux där jag spelar. Blir glad av det spelet. Tack Bohemia.

Visa signatur

Intelligent idé, varje gång de behöver förstöra information som de har använt för ett signalspaningsuppdrag bränner de en raidarray i sitt centrala disksystem.

Effektivt användande av skattepengar? Kom du på idén när du låg i badkaret?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Mellan EAs nya ägare och det faktum att dom gjort det omöjligt att spela med invasiva fuskskydd: Nej, inte en chans!

Visa signatur

Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har historiskt sett gillat BF spelen.

Men de hade chansen att imponera med beta testet men det blev tvärtom. Så nej inget spel för min del.

Visa signatur

Ryzen 9 5950X, 32GB 3600MHz CL16, SN850 500GB SN750 2TB, B550 ROG, 3090 24 GB
Har haft dessa GPUer: Tseng ET6000, Matrox M3D, 3DFX Voodoo 1-3, nVidia Riva 128, TNT, TNT2, Geforce 256 SDR+DDR, Geforce 2mx, 3, GT 8600m, GTX460 SLI, GTX580, GTX670 SLI, 1080 ti, 2080 ti, 3090 AMD Radeon 9200, 4850 CF, 6950@70, 6870 CF, 7850 CF, R9 390, R9 Nano, Vega 64, RX 6800 XT
Lista beg. priser GPUer ESD for dummies

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Planen var att lira innan EA köptes av Trump m vänner.

Visa signatur

i7 12700, 5080, 32gb - vrum vrum

Citera för svar!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Med nya ägare och obefintlig support för Linux blir det Nej!

Visa signatur

C2D E6300 @ 3.2HGz 1.2V | Thermalright 120 Extr. | Gainward 8800 GT Golden Sample |Samsung 2x500Gb | Corsair VX 550V | Antec P182 [img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/421648.png[/img]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ja men kommer inte nöta lika hårt som förr i tiden.
Börjar bli gubbe och trött

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Keeper of Traditions

Absolut, men inte en chans att det är värt €70.

Visa signatur

|| AMD Ryzen 9800X3D || Asus RTX 4070 TI Super TUF || Samsung 990 PRO 4TB || Kingston Fury CL30 64GB || Corsair RM 850x || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 ||

The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Absolut , men får vänta tillls en hel del av färska recensioner och test av många innan det blir ett köp, dom har en hel del att bevisa innan jag provar detta.

Visa signatur

WIN 11| Ryzen 7 5900X | Alphacool Eisbaer Aurora 420mm | Asus Rog Strix B550-F | Corsair Vengeance 32GB 3600RAM | XFX RX6950XT | Phanteks Enthoo Pro | EVGA Supernova G5 850W | Thrustmaster T500RS
OPENSUSE LINUX | Ryzen 5800X | Corsair Hydro H100x | ASUS PRIME X370-PRO | Corsair Vengeance 32GB 3200RAM | Vega 64 Vattenkylt | Corsair Obsidian 750D

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej dyrt och tveksamm till deras sätt att agera.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nej, men provar säkert på någon annans upplaga.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kommer antagligen köpa vid tillfälle men inte just nu, har inte tid.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Självklart kommer jag spela det på releasedag! Kommer inte vänta, kan inte fatta att det är så billigt som 70 euro!

Visa signatur

TV: LGOLED65B1
PC:
Corsair Crystal 570X - ASUS ROG Strix B560-A GAMING - i9 11900K - Asus TUF RTX 4090
OC24 Gaming - SAMSUNG 960 EVO 250GB - SAMSUNG 980 PRO 1TB - Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 64GB - Corsair RM1000i - ASUS VG27BQ - Steel Series Apex Pro - Steel Series Rival 5.
Mobil: Samsung S24plus

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av enterthewoid:

Ska spela men väntar ett år till med köp. Då är det värsta buggarna fixade och spel parametrarna är trimmade + allt för ett lägre pris.

Gå till inlägget

Hur är det med spelarbasen? Zergar inte dom flesta vidare till NextShit(TM) efter ett år?
Kanske inte är ett problem för er pro gamers?

Min känsla är att vill man som causual noob inte bli totalt överkörd så är det _inte_ en bra plan att spela spel som funnits i några år, då känslan är att det bara är dom mest inbitna fantasterna som är kvar?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade gärna spelat det, men som Linuxanvändare får man se till andra spel i stället.

Visa signatur

Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar