Köpes RTX 4070 TI alt RTX 5070 TI

hybris6
Medlem ★
●
Visa signatur
I7 920 @ 4,2GHz, Gigabyte GA-X58A-UD7, 6 GB Coirsair XMS 7-7-7-20-1, Noctua D-14, Gigabyte 9800GT, Coirsair 650W, Egenmoddat Chassi med 290mm frontfläktar, 2 st 120mm top fläktar och 1 90mm fläkt där bak.
Hej, är på jakt efter grafikkort till budgetbygge så om någon funderar på att uppgradera köper jag gärna ert gamla grafikkort. Ev RTX 5070 kan också vara intressant. Har en budget på 4500-5000.
Tack.
I7 920 @ 4,2GHz, Gigabyte GA-X58A-UD7, 6 GB Coirsair XMS 7-7-7-20-1, Noctua D-14, Gigabyte 9800GT, Coirsair 650W, Egenmoddat Chassi med 290mm frontfläktar, 2 st 120mm top fläktar och 1 90mm fläkt där bak.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.