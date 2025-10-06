Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Köpes RTX 4070 TI alt RTX 5070 TI

Hej, är på jakt efter grafikkort till budgetbygge så om någon funderar på att uppgradera köper jag gärna ert gamla grafikkort. Ev RTX 5070 kan också vara intressant. Har en budget på 4500-5000.

Tack.

I7 920 @ 4,2GHz, Gigabyte GA-X58A-UD7, 6 GB Coirsair XMS 7-7-7-20-1, Noctua D-14, Gigabyte 9800GT, Coirsair 650W, Egenmoddat Chassi med 290mm frontfläktar, 2 st 120mm top fläktar och 1 90mm fläkt där bak.

