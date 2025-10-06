Philips 28pt4101 tjock-tv

Kan inte testa mer än att bruset är lite olika beroende på vilken kanal man väljer.

Anslutningar såg jag bara en SCART kontakt och anten.

Manual har jag inte koll på i nuläget, hittar jag en senare går det säkert att lösa på något vis.

Fjärrkontroll finns 2 st märkta philips, har inte testat någon av dem, båda medföljer om ingen vetande vet något annat.

(jag tror att den med många knappar kan vara original då den finn avritad på en hemsida som säljer fjärrkontroller för philips 28pt4101

remotes-world ersättande fjärr. för 28pt4101)

Leverans är smidigast i/till Skänninge eller Mantorp, sedan hämtning i Mantorp.

Kan eventuellt tänka mig leverera inom ca 30 minuter från Skänninge beroende på vecka/dag/tid.

(Om du är intresserad, men inte kan hämta inom ca 30 dagar, och den finns kvar, skriv ett PM ändå.)

Läs hela annonsen här