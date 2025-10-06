Svårt att avsluta Amazon Prime-abonnemang

Skrivet av Rebben: Kom ihåg att det kan vara näst intill omöjligt att avsluta ett prime-abonnemang. Jag var tvungen att spärra betallösningen förra året då de helt enkelt tog bort uppsägningssidan, det var bara en vit sida i alla browsers och från olika nätverk och tillomed i deras egna app. Amazon är ett ruffel&båg-företag Gå till inlägget

Jag håller inte med om att det är svårt att avsluta Prime. Då och då får jag erbjudande om gratis Prime i 7 eller 14 dagar och det aktiverar jag när möjligt för gratis frakt. Men jag avslutar det alltid samma minut och det är hur enkelt som helst.

Processen i sig är ju onödigt utdragen med "dark patterns" (som att knappen för att fortsätta är gul, men att avsluta är vit t.ex.) men det är ändå otroligt simpelt att säga upp.