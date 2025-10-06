Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Svårt att avsluta Amazon Prime-abonnemang

Medlem

Svårt att avsluta Amazon Prime-abonnemang

Kom ihåg att det kan vara näst intill omöjligt att avsluta ett prime-abonnemang. Jag var tvungen att spärra betallösningen förra året då de helt enkelt tog bort uppsägningssidan, det var bara en vit sida i alla browsers och från olika nätverk och tillomed i deras egna app.

Amazon är ett ruffel&båg-företag

R&D Elektronik & Radioingenjör

har inte samma erfarenhet, jag skaffar och avskaffar prime några gånger per år då jag inte använder det ofta.

Har startat och stannat mitt flera gånger utan problem.

Kolla på Reddit så ska ni få se att det händer många. Det finns massor av trådar där de klagar på det

*suck...*

Jag håller inte med om att det är svårt att avsluta Prime. Då och då får jag erbjudande om gratis Prime i 7 eller 14 dagar och det aktiverar jag när möjligt för gratis frakt. Men jag avslutar det alltid samma minut och det är hur enkelt som helst.

Processen i sig är ju onödigt utdragen med "dark patterns" (som att knappen för att fortsätta är gul, men att avsluta är vit t.ex.) men det är ändå otroligt simpelt att säga upp.

Jag har haft 2 gratisperioder och en jag betalade för. Runt 3 knapptryck på deras hemsida, så om något är det en av de smidigaste abonnemangen jag någonsin avslutat.

Inte just för Amazon, men så har jag börjat göra med alla typer av abonnemang. Sjukt smidigt att bara blocka i Revolut och slippa bry sig om något mer

"as with all Debian release names, Sid takes its name from a ToyStory character. In the movie, Sid is the kid next door who breaks his toys and makes nasty creatures of them."

Nej, det är verkligen inte svårt att säga upp Amazon Prime, man kan ju till och med bocka för att man får ett meddelande på att medlemskapet snart går ut så det blir svårt att missa slutdatum så att man kan säga upp den. Har sagt upp den flera gånger när jag velat kolla på någon serie och kanske handla lite. Men nu när de inför reklam i streamingstjänsten den här månaden så kommer det inte att bli så ofta jag aktiverar den dock. Att några haft problem av vilken anledning det nu må vara, nån bug typ, betyder ju inte att den absoluta majoriteten av alla miljoner kunder har det, sannolikheten är helt enkelt liten.

Inga problem att hoppa av prime här, anyway..
Hoppat på o av typ tre ggr i år.

Uppskattar att man kan säga upp det 'på dagen', o få resterande tid som återbetalning i sek.
Typiskt bra om man, som jag nu sist, trott jag sagt upp det men sedan blev varse om motsatsen via ny 'månadsavgift'.

Märkligt, brukar sträck kolla någon serie på Amazon Prime jag vill se och använda prime sub på twitch och sen avsluta det på fläcken efter någon vecka och få tillbaka typ 75% av summan, världens billigaste streamingtjänst med otroligt smidig uppsägning!

Känns mer som ett lokalt fel hos dig?

Testat att använda VPN för att komma runt eventuella spärrar?

Själv har jag mitt nät nedlåst med brandväggar och filter samt uBlock Origin, Privacy Badger, AdGuard DNS/NextDNS etc. Då hjälper det emellanåt att slå på VPN eller gå över till mobilnätet

Har även mer problem med webbsidor (främst betallösningar) via GNU/Linux jfm macOS och Windows.

Edit: Vad inte du stolt över att vara just fri från Microsoft?

Köp Amazon Prime Video från Egypten så slipper du reklam, plus att det kostar ca 50-60kr/år.

eller har man svårt att förstå hur man gör?

Jag råkade gå in på amerikanska Amazon och registrera Prime medlemskap där när jag tryckte på deras erbjudande om gratis 30 dagars provperiod. Jag avregistrerade mitt svenska medlemskap efter en månad. Men jag såg att det, trots avslutat medlemskap, drogs en summa från Amazon varje månad. Men tydligen var jag tvungen att gå in på Amazon.com för att avregistera mitt Prime där då de skiljer på svenska och utländska prime, trots att inloggningsuppgifterna var detsamma, vilket är lite konstigt. Men jag tyckte att deras kundtjänst bemötte mig bra. Jag fick hjälp och vad jag minns så fick jag ersättning för detta. Men jag håller med, i mitt fall var det också svårt att avsluta Prime.

Det är svårt att navigera själv. Gå in på google och sök:

Cancel subscription prime.

logga in, done.

Uppenbar SBS

Jag har avslutat mitt prime abonnemang en 5-6 gånger tror jag utan problem. Tror det handlar om 3-4 knapptryck så är det klart

Är det där en förkortning på "Skit Bakom Spakarna" ?

Gått hur smidigt som helst dom gånger jag avslutat det.

