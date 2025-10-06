Bygga billigt runt ett Geforce rtx 4070 ti 12gb

Hej alla,
Kommit över ett Geforce rtx 4070 ti 12gb billigt och har ett ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II moderkort sedan innan..
Behöver ny processor,ram-minnen och kylare.
Kom med tips tack på prisvärda men inte brutalt dyra delar då ekonomin inte tillåter de.
Antar att du har chassi, PSU och övriga komponenter som behövs då?
I så fall är detta ett prisvärt och komptetent paket
Chassi: Fractal Design North Grafikkort: Radeon 9070 XT Red Devil CPU: Intel Core i5 14600k CPU-kylare: Noctua NH-D15 Moderkort: msi pro Z690-A Ram: Corsair Vengeance DDR4 32GB Nätagg: Seasonic Focus GX 850
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.